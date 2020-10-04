Україна не зможе виплачувати пенсії вже через 15 років - Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій, повідомляє NNS з посиланням на УНІАН.

Про це він сказав, виступаючи перед студентами Львівської політехніки, передає Обозреватель.

Шмигаль сказав, що через демографічну ситуацію в майбутньому один працюючий повинен буде своїми податками утримувати двох пенсіонерів. Зробити це практично неможливо, тому вже через 15 років держава "не зможе виплачувати пенсії".

"Буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Доведеться в два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливо. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика",

- сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, вже в 2021 році Кабінет Міністрів запустить накопичувальні пенсії: кожен працюючий зможе сам відкладати на старість. Держава буде платити всього лише "невелику соціальну пенсію", а решту потрібно буде збирати самостійно.

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"Ми будемо в наступному році створювати накопичувальну пенсійну систему. І тоді будемо мати невелику соціальну пенсію від держави і мати кошти з накопичень",

- сказав Шмигаль.

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