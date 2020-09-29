Зеленський пообіцяв аеропорти у всіх стратегічно важливих містах

29 вер. 2020
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Володимир Зеленський пообіцяв збудувати аеропорти в усіх важливих стратегічних містах країни. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.Вінниця.

Сьогодні, 29 вересня, під час пресконференції у Вінниці президент України Володимир Зеленський пообіцяв збудувати аеропорти в усіх важливих стратегічних містах країни.

"У наступному році визначено програму початку будівництва. Десь документи треба підготувати, в деяких міста будуватимуться злітно-посадкові смуги, а  в деяких – термінали. У міністра інформстуктури є план пріоритетних аеропортів, які почнуть будуватимуся. Ще раз хочу запевнити: за мою каденцію чи за нашу (як хочете, так кажіть), ми побудуємо в усіх важливих стратегічних містах (це не тільки обласні центри) аеропорти згідно з нашим планом",

– сказав Зеленський.

Про які саме міста йдеться, Зеленський не уточнив, але сказав, що аеропрт у Вінниці будуватимуть за його каденції.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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