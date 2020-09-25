10 мільйонів пенсіонерів отримають підвищення пенсій у 2021 році: календар

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Мінсоцполітики України склало інформаційний календар підвищення пенсій, які відбудуться наступного року. Про це NNS повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"Цей графік ми зробили для того, щоб люди бачили, коли та кому заплановані підвищення, в якому розмірі, розуміли, на що саме закладені кошти у бюджеті",

- прокоментувала Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України.

Загалом підвищення пенсій у 2021 році отримають близько 10 мільйонів пенсіонерів. Відбуватись це буде у 5 етапів для різних категорій.

Так, у осіб, старших за 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 гривень, і вони будуть отримувати не менше 2600 гривень.

Також продовжиться програма доплат для пенсіонерів старших за 80 років, що мають страховий стаж 20/25 років, та розпочнеться програма для пенсіонерів старших за 75 років з повним стажем.

У календарі відображені дати індексації пенсій та перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

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