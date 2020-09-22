Доплати пенсіонерам по 500 гривень продовжили на 2021 рік

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні щомісячну доплату пенсіонерам, старшим за 80 років, у розмірі 500 гривень продовжили на наступний рік, зробивши її постійною. Також у 2021 році запроваджується доплата по 400 гривень для пенсіонерів віком від 75 років, передає Слово і Діло, інформує NNS.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 16 вересня 2020 р №849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб в 2021 році і в подальшому», яке оприлюднено на сайті уряду.

Згідно з постановою з 1 березня 2021 року доплати будуть проводитися за новим порядком.

Пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше та в яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати на 2020 рік, щомісячна компенсаційна виплата встановлена ​​в розмірі до 500 гривень.

Якщо з урахуванням даної виплати розмір пенсії не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Документом також встановлено з 1 липня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати на 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень. Якщо з урахуванням даної виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Раніше ми писали: Кабінет міністрів схвалив проект держбюджету на 2021 рік

Крім того, Кабмін своєю постановою затвердив дату щорічної індексації пенсій – 1 березня.

Нагадаємо, доплата пенсіонерам у розмірі 500 гривень була запроваджена з 1 квітня 2020 року.