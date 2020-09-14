Кабінет міністрів схвалив проект держбюджету на 2021 рік

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Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету на 2021 рік. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 14 вересня, повідомляє NNS з посиланням на Урядовий портал.

В уряді зазначили, що проект дербюджету-2021 є збалансованим та реалестичним.

«Сьогодні уряд подасть проект держбюджету на 2021 рік до Верховної Ради. Проект основного фінансового документа країни є збалансованим та відповідає конкретним викликам сьогодення. Основна увага: підтримка громадян та бізнесу, новий поштовх розвитку регіонів, продовження оновлення інфраструктури. В проекті бюджету збільшені як соціальна складова, так і видатки розвитку. Уряд розраховує на конструктивну співпрацю з парламентом та оперативне прийняття цього документа»,

— зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Проект бюджету-2021 є реалістичним та збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який було ухвалено Урядом у липні цього року. По суті це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах «перезапуску» економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби»,

— прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

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