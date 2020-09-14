Підвищення "мінімалки" і доплати пенсіонерам: Мінфін представив проект держбюджету-2021

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Міністерство фінансів України направило проект державного бюджету на 2021 рік на розгляд уряду. Про це повідомляється на сторінці Мінфіну в Facebook, пише УНІАН, інформує NNS.

Зазначається, що документ, зокрема, передбачає підвищення мінімальної заробітної плати, виплати пенсіонерам старше 75 років, кошти на будівництво доріг та нові пасажирські вагони.

Також ключовими пріоритетами є протидія пандемії COVID-19, програма «Велике будівництво», а також оборона і безпека.

Крім цього, ключовими пріоритетами проекту держбюджету визначені: якісна освіта; доступна медицина; турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+), зручна транспортна інфраструктура, розвиток культури, підтримка спорту високих досягнень; масштабна цифровизація економіки, а також фінансово спроможні регіони.

"Проект держбюджету на 2021 рік буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно",

— підкреслили в Мінфіні.

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Особливості держбюджету 2021

Міністерство фінансів підготувало проект державного бюджету на 2021 рік на основі прогнозу економічного і соціального розвитку на 2021-2024 роки, розробленого Міністерством економрозвитку в рамках нового прогнозного циклу і затвердженого на засіданні уряду в липні.

Як сказано в оновленому макропрогнозі, у 2021 році зростання валового внутрішнього продукту України складе 4,6%, рівень інфляції в грудні 2021 року складе 7,3% в порівнянні з груднем 2020 року. В середньому, у порівнянні з 2020 роком рівень інфляції у 2021 році прогнозується на рівні 8,1%. Середньомісячна зарплата в Україні у 2021 році має скласти 13632 грн. Експорт українських товарів у 2021 році прогнозується на рівні 60,175 млрд дол., при цьому імпорт у 2021 році складе 70,591 млрд дол.

Хронологія подій

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет Міністрів 15 вересня подасть до парламенту проект закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Також він повідомляв, що в бюджет закладається курс близько 29 грн/$ і дефіцит на рівні 6% ВВП.

31 серпня 2020 року представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан заявив про те, що Кабінет міністрів до 15 вересня подасть до Верховної Ради проект державного бюджету на 2021 рік.

29 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону «Про державний бюджет України на 2020 рік» №822-IX, який парламент прийняв на позачерговій сесії 25 серпня.

6 серпня президент Зеленський ініціював внесення змін до держбюджету для підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня цього року.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4 723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину.