Укрзалізниця відновлює продаж квитків на поїзди з низки міст (список)

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Укрзалізниця з 21 вересня відновить продаж квитків на поїзди далекого сполучення з низки міст. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт відомства.

Укрзалізниця, у зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у містах Івано-Франківськ, Коломия, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, а також у Новоселицькому та Рівненському районах, з 21 вересня відновить продаж квитків на низку поїздів із станцій, де раніше продаж квитків був тимчасово зупинений.

Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій:

Коломия,

Івано-Франківськ,

Ізмаїл,

Дубно,

Тернопіль,

Чернівці,

Новоселиця,

Клевань.

На такі поїзди:

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,

№8/7 Чернівці – Київ,

№12/11 Одеса – Львів,

№15/16 Харків – Рахів,

№21/22 Харків – Трускавець,

№41/42 Дніпро – Трускавець,

№43/44 Івано-Франківськ – Київ,

№45/46 Ужгород – Лисичанськ,

№49/50 Київ – Трускавець,

№81/82 Київ – Ужгород,

№86/85 Львів – Новоолексіївка,

№98/97 Ковель – Київ,

№108/107 Одеса – Ужгород,

№110/109 Львів – Херсон,

№118/117 Чернівці – Київ,

№136/135 Одеса – Чернівці,

№145/146 Київ – Ізмаїл,

№217/218 Київ – Рахів,

№702/701 Львів – Чернівці,

№715/716 Київ – Львів,

№743/744 Київ – Львів,

№749/750 Київ – Івано-Франківськ.

В Укрзалізниці наголошують, що усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов`язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

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