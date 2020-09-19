Киянка продала свою дитину за 400 тисяч гривень

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Киянка продала своє немовля за 400 тисяч гривень, і тепер буде притягнута до відповідальності. Про це NNS повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 30-річній жінці у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людиною, вчинена щодо малолітнього, за попередньою змовою групою осіб).

У 2018 році до одного з столичних медичних центрів, що надає послуги у сфері репродуктивної медицини, звернулось подружжя з КНР з метою участі у програмі сурогатного материнства.

У подальшому, за рекомендацією клініки, між подружжям та підозрюваною був укладений «Договір про сурогатне материнство». Згідно договору, сурогатна мати за компенсацію у сумі близько 400 тис. гривень погодилась виносити та народити дитину, біологічними батьками якої є вказане подружжя, та, після встановлення генетичної спорідненості між ними та дитиною, передати її їм на виховання.

Клініка, у свою чергу, зобов’язувалася провести відповідні медичні процедури із запліднення, здійснювати медикаментозний супровід програми і діагностику вагітності.

Однак, проведені працівниками медичного центру неодноразові процедури запліднення не призвели до вагітності сурогатної матері.

Прагнучи отримати від подружжя компенсацію, підозрювана вступила у статеві зносини зі своїм співмешканцем та завагітніла від нього. Протягом усього часу вагітності підозрювана та службові особи медичного центру приховували від іноземців інформацію про те, що вони не є біологічними батьками виношуваної дитини, а після її народження внесли у довідку завідомо неправдиву інформацію щодо їх генетичної спорідненості з немовлям.

Будучи упевненими у тому, що саме вони є батьками дитини, подружжя виплатило сурогатній матері близько 400 тис. гривень компенсації.

Потерпілі викрили обман лише при проведенні дослідження на генетичну спорідненість з новонародженою дитиною при оформленні їй громадянства КНР.

Наразі досудове слідство триває. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності службових осіб медичного центру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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