Змінився метод тестування пацієнтів при госпіталізації

Завантажте мобільний додаток сайту

За новими стандартами Міністерства охорони здоров’я, з ознаками коронавірусу, при госпіталізації тестування потрібно робити виключно методом ІФА, не ПЛР. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає NNS з посиланням на УНН.

“Ми чітко визначились, що при госпіталізації тестування потрібно робити виключно методом ІФА, не ПЛР-тестування. Метод ІФА більше розповсюджений в Україні, відповідне устаткування і лабораторії знаходяться в дуже багатьох наших лікарнях, тому це не ПЛР-тести, а виключно ІФА”,

— сказав міністр.

З його слів, у випадку ПЛР-тестування, у стандарті чітко визначений алгоритм, що ПЛР-тестування робиться виключно людям, які або мають симптоми, клінічні ознаки корона вірусної хвороби.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти надання медичної допомоги при COVID-19. Тепер людині після проходження 14-денної самоізоляції та відсутності симптомів коронавірусної хвороби не потрібно робити ПЛР-тест.

Раніше ми повідомляли: Лікарі звільнилися: в Харкові хворих на Covid людей кинули напризволяще в лікарні

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України