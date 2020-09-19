Лікарі звільнилися: в Харкові хворих на Covid людей кинули напризволяще в лікарні

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В Харкові склалася жахлива ситуація у лікарні №25. До хворих на коронавірус пацієнтів не підходять медики, лікування не проводиться, проте і додому людей не відпускають, - повідомляє NNS з посиланням на доньку однієї з пацієнток Оксану Шевченко.

Сама жінка знаходиться в іншому місті і не може допомогти своїй мамі і просить максимального розголосу. В п’ятницю 18 вересня вона написала на своїй сторінці:

«Сьогодні третій день мама в Харківській 25-й лікарні. Привезли її у важкому стані. При розмові з лікарем було зрозуміло, що ступінь тяжкості вони не збираються найближчим часом переводити в класифікацію середньої. Ще вчора мені сказали, що рано давати якісь прогнози. Стан стабільно важкий. До чого я це все пишу. Сьогодні в палату важкохворих жінок жодного разу не навідався жоден лікар або медсестра. Взагалі. А всі спроби хворих закликати до себе увагу лікарів отримали роздратовану відповідь «Сидіть в палаті і не виходьте! Ви отримали першу допомогу, ось і радійте. А у нас немає на вас часу, лікарів не вистачає... І взагалі, я о третій годині повинна була вже піти, але затрималася». Лікарі вже пішли. Сьогодні не здали жодної крапельниці і жодного уколу. До слова сказати, всі медикаменти ми купуємо самі. Лікарня не видає навіть вітамінку. Я не знаю, як можна коментувати це свавілля. Людей залишили вмирати в закритому відділенні? Що відбувається в нашому житті? На телефонні дзвінки в лікарні ніхто не відповідає. Що робити хворим людям, закритим в стінах без будь-якого лікування і допомоги?Куди звертатися? В які двері стукати? І як назвати цих "медиків"?».

В суботу 19 вересня з’явилися подробиці цієї ситуації, які Оксана оприлюднила.

За її словами, ціле відділення важких хворих залишили без огляду і спостереження лікарів, бо за один день звільнилися 7 медпрацівників. При цьому 25-та лікарня того ж дня прийняла по швидкій ще 60 пацієнтів.

Головлікар пішов додому по завершенню чергування.

«Його не збентежила така ситуація. Людина пішла відпочивати. Залишивши людей без медичної допомоги. Сьогодні знову ніхто не приходить до хворих. Заявили, що нікому, тому на вихідні залишаться без лікування. Навіть не виміряли температуру. Просто кинули хворих, і пішли. Питань багато. Чи можна вважати медиків медиками, якщо вони кидають без допомоги своїх пацієнтів і йдуть додому по дзвінку? Чи можна залишати на посаді головлікаря людину, яка створила такі умови праці в лікарні, коли в один день відводилися 7 медпрацівників? Чи можна вважати успішним проекти Кернеса, який сам поїхав лікуватися в Німецьку клініку, цинічно залишивши без медичної допомоги своє місто? Чи дійсно парки та розважальні зони в місті можуть бути важливішими за медицину? Чи будуть і далі харків'яни вибирати цього цинічного поца мером? Напевно питання залишаться без відповідей. Але хотілося б вірити, що сьогоднішня епідемія протверезить багатьох. Не хворійте. Особливо небезпечно хворіти в Харков»,

- написала Оксана.

Також пізніше вона повідомила, що стукає у всі двері, і вже є певний результат. Ситуацію під контроль взяв голова департаменту. В лікарні, дійсно, є проблеми, а пацієнти просто стали заручниками.

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