Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 вересня

19 вер. 2020
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19 вересня (станом на 9:00) в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків. Загалом проведено 2 014 923 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 268 пацієнтів. Про це NNS  повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 200 випадків;
  • Волинська область — 6 783 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 878 випадків;
  • Донецька область — 2 371 випадок;
  • Житомирська область — 4 931 випадок;
  • Закарпатська область — 9 110 випадків;
  • Запорізька область — 2 829 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 212 випадків;
  • Кіровоградська область — 973 випадкіи;
  • м. Київ — 19 140 випадків;
  • Київська область — 7 611 випадків;
  • Львівська область — 18 129 випадків;
  • Луганська область — 735 випадків;
  • Миколаївська область — 2 374 випадки;
  • Одеська область — 11 205 випадків;
  • Полтавська область — 1 461 випадок;
  • Рівненська область — 11 015 випадків;
  • Сумська область — 2 916 випадків;
  • Тернопільська область — 11 016 випадків;
  • Харківська область — 14 464 випадки;
  • Херсонська область — 790 випадків;
  • Хмельницька область — 4 481 випадок;
  • Чернівецька область — 12 917 випадків;
  • Черкаська область — 2 983 випадки;
  • Чернігівська область — 3 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 381 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 237 045 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 вересня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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