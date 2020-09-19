Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 вересня

- 19 вер. 2020
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19 вересня (станом на 9:00) в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків. Загалом проведено 2 014 923 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 268 пацієнтів. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 200 випадків;
- Волинська область — 6 783 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 878 випадків;
- Донецька область — 2 371 випадок;
- Житомирська область — 4 931 випадок;
- Закарпатська область — 9 110 випадків;
- Запорізька область — 2 829 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 212 випадків;
- Кіровоградська область — 973 випадкіи;
- м. Київ — 19 140 випадків;
- Київська область — 7 611 випадків;
- Львівська область — 18 129 випадків;
- Луганська область — 735 випадків;
- Миколаївська область — 2 374 випадки;
- Одеська область — 11 205 випадків;
- Полтавська область — 1 461 випадок;
- Рівненська область — 11 015 випадків;
- Сумська область — 2 916 випадків;
- Тернопільська область — 11 016 випадків;
- Харківська область — 14 464 випадки;
- Херсонська область — 790 випадків;
- Хмельницька область — 4 481 випадок;
- Чернівецька область — 12 917 випадків;
- Черкаська область — 2 983 випадки;
- Чернігівська область — 3 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 381 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 237 045 повідомлень про підозру на COVID-19.
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