Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 вересня

18 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 18 вересня 2020 року — 169 тисяч 472 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (349), Одеській області (322)  Тернопільській (311) областях і м. Києві (291).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 468 людей (+68 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 75 486 пацієнтів (+1573 особи за добу).

Досі хворіють в Україні — 90 518 людей.

В Україні за минулу добу проведено 57 084 тестування на коронавірус, з яких 31 092 тести методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 25 992 ІФА-тести на антитіла.

Загалом проведено 1 985 802 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
  1. Місто Київ — 18 740 осіб інфіковані за весь час (+291 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Львівська область — 17 869 (+205).
  3. Харківська область — 14 264 (+349).
  4. Чернівецька область — 12 793 (+153).
  5. Івано-Франківська область — 12 031 (+175).
  6. Одеська область — 10 924 (+322).
  7. Рівненська область — 10 917 (+120).
  8. Тернопільська область — 10 705 (+311).
  9. Закарпатська область — 9031 (+100).
  10. Київська область — 7476 (+134).
  11. Волинська область — 6689 (+96).
  12. Вінницька область — 5114 (+75).
  13. Житомирська область — 4774 (+118).
  14. Хмельницька область — 4339 (+141).
  15. Дніпропетровська область — 3765 (+112).
  16. Чернігівська область — 3133 (+99).
  17. Черкаська область — 2891 (+71).
  18. Сумська область — 2807 (+83).
  19. Запорізька область — 2748 (+75).
  20. Миколаївська область — 2320 (+68).
  21. Донецька область — 2313 (+41).
  22. Полтавська область — 1390 (+27).
  23. Кіровоградська область — 967 (+16).
  24. Херсонська область — 766 (+29).
  25. 25. Луганська область — 706 (+17).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 603 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 18 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 30 мільйонів 353 тисячі людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 314 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби - втретє за весь період — це новий рекорд.

Померли 950 тисяч людей. Одужали 22 мільйони 044 тисячі людей.
Автор: Маруся Оффон

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