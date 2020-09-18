Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 вересня

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В Україні станом на ранок 18 вересня 2020 року — 169 тисяч 472 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (349), Одеській області (322) Тернопільській (311) областях і м. Києві (291).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 468 людей (+68 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 75 486 пацієнтів (+1573 особи за добу).

Досі хворіють в Україні — 90 518 людей.

В Україні за минулу добу проведено 57 084 тестування на коронавірус, з яких 31 092 тести методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 25 992 ІФА-тести на антитіла.

Загалом проведено 1 985 802 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Місто Київ — 18 740 осіб інфіковані за весь час (+291 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Львівська область — 17 869 (+205). Харківська область — 14 264 (+349). Чернівецька область — 12 793 (+153). Івано-Франківська область — 12 031 (+175). Одеська область — 10 924 (+322). Рівненська область — 10 917 (+120). Тернопільська область — 10 705 (+311). Закарпатська область — 9031 (+100). Київська область — 7476 (+134). Волинська область — 6689 (+96). Вінницька область — 5114 (+75). Житомирська область — 4774 (+118). Хмельницька область — 4339 (+141). Дніпропетровська область — 3765 (+112). Чернігівська область — 3133 (+99). Черкаська область — 2891 (+71). Сумська область — 2807 (+83). Запорізька область — 2748 (+75). Миколаївська область — 2320 (+68). Донецька область — 2313 (+41). Полтавська область — 1390 (+27). Кіровоградська область — 967 (+16). Херсонська область — 766 (+29). 25. Луганська область — 706 (+17).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 603 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 18 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 30 мільйонів 353 тисячі людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 314 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби - втретє за весь період — це новий рекорд.

Померли 950 тисяч людей. Одужали 22 мільйони 044 тисячі людей.