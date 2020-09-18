Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 вересня

- 18 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 18 вересня 2020 року — 169 тисяч 472 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (349), Одеській області (322) Тернопільській (311) областях і м. Києві (291).
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 468 людей (+68 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 75 486 пацієнтів (+1573 особи за добу).
Досі хворіють в Україні — 90 518 людей.
В Україні за минулу добу проведено 57 084 тестування на коронавірус, з яких 31 092 тести методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 25 992 ІФА-тести на антитіла.
Загалом проведено 1 985 802 тестування методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Місто Київ — 18 740 осіб інфіковані за весь час (+291 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Львівська область — 17 869 (+205).
- Харківська область — 14 264 (+349).
- Чернівецька область — 12 793 (+153).
- Івано-Франківська область — 12 031 (+175).
- Одеська область — 10 924 (+322).
- Рівненська область — 10 917 (+120).
- Тернопільська область — 10 705 (+311).
- Закарпатська область — 9031 (+100).
- Київська область — 7476 (+134).
- Волинська область — 6689 (+96).
- Вінницька область — 5114 (+75).
- Житомирська область — 4774 (+118).
- Хмельницька область — 4339 (+141).
- Дніпропетровська область — 3765 (+112).
- Чернігівська область — 3133 (+99).
- Черкаська область — 2891 (+71).
- Сумська область — 2807 (+83).
- Запорізька область — 2748 (+75).
- Миколаївська область — 2320 (+68).
- Донецька область — 2313 (+41).
- Полтавська область — 1390 (+27).
- Кіровоградська область — 967 (+16).
- Херсонська область — 766 (+29).
- 25. Луганська область — 706 (+17).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 603 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 18 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 30 мільйонів 353 тисячі людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 314 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби - втретє за весь період — це новий рекорд.
Померли 950 тисяч людей. Одужали 22 мільйони 044 тисячі людей.