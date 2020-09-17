Рекорд за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 вересня

17 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 17 вересня 2020 року — 166 тисяч 244 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 3 584 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (483), Тернопільській (390) областях, м. Києві (379) і в Одеській області (325).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 400 людей (+60 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 73 913 пацієнтів (+1589 за добу —це також рекорд!).

Досі хворіють в Україні 88 931 людина.

В Україні за минулу добу проведено 53 748 тестувань на коронавірус, з яких 29 729 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 24 019 ІФА-тестів на антитіла.

Загалом проведено 1 955 211 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
  1. Місто Київ — 18 449 осіб інфіковані за весь час (+379 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Львівська область — 17 664 (+234).
  3. Харківська область — 13 915 (+483).
  4. Чернівецька область — 12 640 (+147).
  5. Івано-Франківська область — 11 856 (+179).
  6. Рівненська область — 10 797 (+90).
  7. Одеська область — 10 602 (+325).
  8. Тернопільська область — 10 394 (+390).
  9. Закарпатська область — 8931 (+102).
  10. Київська область — 7342 (+135).
  11. Волинська область — 6593 (+89).
  12. Вінницька область — 5039 (+63).
  13. Житомирська область — 4656 (+113).
  14. Хмельницька область — 4198 (+65).
  15. Дніпропетровська область — 3653 (+114).
  16. Чернігівська область — 3034 (+112).
  17. Черкаська область — 2820 (+81).
  18. Сумська область — 2724 (+84).
  19. Запорізька область — 2673 (+82).
  20. Донецька область — 2272 (+92).
  21. Миколаївська область — 2252 (+81).
  22. Полтавська область — 1363 (+56).
  23. Кіровоградська область — 951 (+17).
  24. Херсонська область — 737 (+35).
  25. Луганська область — 689 (+36).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Рекордна кількість померлих та одужавших! Скільки випадків коронавірусу в Україні на 16 вересня

Станом на ранок 16 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 30 мільйонів 038 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 308 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби - втретє за весь період (всі три рази у вересні) ця цифра більша за 300 тисяч.

Померли 945 тисяч людей. Одужали 21 мільйон 806 тисяч людей.

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Автор: Маруся Оффон

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