Рекорд за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 вересня

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В Україні станом на ранок 17 вересня 2020 року — 166 тисяч 244 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 3 584 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (483), Тернопільській (390) областях, м. Києві (379) і в Одеській області (325).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 400 людей (+60 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 73 913 пацієнтів (+1589 за добу —це також рекорд!).

Досі хворіють в Україні 88 931 людина.

В Україні за минулу добу проведено 53 748 тестувань на коронавірус, з яких 29 729 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 24 019 ІФА-тестів на антитіла.

Загалом проведено 1 955 211 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Місто Київ — 18 449 осіб інфіковані за весь час (+379 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Львівська область — 17 664 (+234). Харківська область — 13 915 (+483). Чернівецька область — 12 640 (+147). Івано-Франківська область — 11 856 (+179). Рівненська область — 10 797 (+90). Одеська область — 10 602 (+325). Тернопільська область — 10 394 (+390). Закарпатська область — 8931 (+102). Київська область — 7342 (+135). Волинська область — 6593 (+89). Вінницька область — 5039 (+63). Житомирська область — 4656 (+113). Хмельницька область — 4198 (+65). Дніпропетровська область — 3653 (+114). Чернігівська область — 3034 (+112). Черкаська область — 2820 (+81). Сумська область — 2724 (+84). Запорізька область — 2673 (+82). Донецька область — 2272 (+92). Миколаївська область — 2252 (+81). Полтавська область — 1363 (+56). Кіровоградська область — 951 (+17). Херсонська область — 737 (+35). Луганська область — 689 (+36).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Рекордна кількість померлих та одужавших! Скільки випадків коронавірусу в Україні на 16 вересня

Станом на ранок 16 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 30 мільйонів 038 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 308 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби - втретє за весь період (всі три рази у вересні) ця цифра більша за 300 тисяч.

Померли 945 тисяч людей. Одужали 21 мільйон 806 тисяч людей.

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