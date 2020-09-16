Рекордна кількість померлих та одужавших! Скільки випадків коронавірусу в Україні на 16 вересня

- 16 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 16 вересня 2020 року — 162 тисячі 660 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 958 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Третій день поспіль Тернопільщина у лідерах за темпами поширення COVID-19 — за добу в області виявили 380 хворих. Понад 100 випадків у Києві (356), а також в Одеській (284), Харківській (272), Львівській (187), Івано-Франківській (167), Київській (128) та Дніпропетровській (109) областях.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 340 людей (+76 підтверджених смерті від COVID-19 за добу — це рекорд!).
Одужали від коронавірусу в Україні 72 324 пацієнти (+1514 осіб за добу — рекорд!).
Досі хворіють в Україні — 86 996 людей.
Загалом проведено 1 925 482 тестування методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Місто Київ — 18 070 осіб інфіковані за весь час (+356 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Львівська область — 17 430 (+187).
- Харківська область — 13 432 (+272).
- Чернівецька область — 12 493 (+99).
- Івано-Франківська область — 11 677 (+167).
- Рівненська область — 10 707 (+72).
- Одеська область — 10 277 (+284).
- Тернопільська область — 10 004 (+380).
- Закарпатська область — 8829 (+73).
- Київська область — 7207 (+128).
- Волинська область — 6504 (+76).
- Вінницька область — 4976 (+89).
- Житомирська область — 4543 (+73).
- Хмельницька область — 4133 (+75).
- Дніпропетровська область — 3539 (+109).
- Чернігівська область — 2922 (+76).
- Черкаська область — 2739 (+51).
- Сумська область — 2640 (+87).
- Запорізька область — 2591 (+88).
- Донецька область — 2180 (+26).
- Миколаївська область — 2171 (+57).
- Полтавська область — 1307 (+54).
- Кіровоградська область — 934 (+5).
- Херсонська область — 702 (+41).
- Луганська область — 653 (+33).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 вересня
Станом на ранок 16 вересня 2020 року до Центру надійшло 3036 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 226 294 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 16 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 29 мільйонів 729 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 278 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 939 тисяч людей. Одужали 21 мільйон 544 тисячі людей.