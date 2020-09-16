Рекордна кількість померлих та одужавших! Скільки випадків коронавірусу в Україні на 16 вересня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 16 вересня 2020 року — 162 тисячі 660 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 958 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Третій день поспіль Тернопільщина у лідерах за темпами поширення COVID-19 — за добу в області виявили 380 хворих. Понад 100 випадків у Києві (356), а також в Одеській (284), Харківській (272), Львівській (187), Івано-Франківській (167), Київській (128) та Дніпропетровській (109) областях.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 340 людей (+76 підтверджених смерті від COVID-19 за добу — це рекорд!).

Одужали від коронавірусу в Україні 72 324 пацієнти (+1514 осіб за добу — рекорд!).

Досі хворіють в Україні — 86 996 людей.

Загалом проведено 1 925 482 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Місто Київ — 18 070 осіб інфіковані за весь час (+356 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Львівська область — 17 430 (+187). Харківська область — 13 432 (+272). Чернівецька область — 12 493 (+99). Івано-Франківська область — 11 677 (+167). Рівненська область — 10 707 (+72). Одеська область — 10 277 (+284). Тернопільська область — 10 004 (+380). Закарпатська область — 8829 (+73). Київська область — 7207 (+128). Волинська область — 6504 (+76). Вінницька область — 4976 (+89). Житомирська область — 4543 (+73). Хмельницька область — 4133 (+75). Дніпропетровська область — 3539 (+109). Чернігівська область — 2922 (+76). Черкаська область — 2739 (+51). Сумська область — 2640 (+87). Запорізька область — 2591 (+88). Донецька область — 2180 (+26). Миколаївська область — 2171 (+57). Полтавська область — 1307 (+54). Кіровоградська область — 934 (+5). Херсонська область — 702 (+41). Луганська область — 653 (+33).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 вересня

Станом на ранок 16 вересня 2020 року до Центру надійшло 3036 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 226 294 повідомлення про підозру на COVID-19.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Станом на ранок 16 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 29 мільйонів 729 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 278 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 939 тисяч людей. Одужали 21 мільйон 544 тисячі людей.