Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 вересня

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В Україні станом на ранок 15 вересня 2020 року — 159 тисяч 702 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше захворювань у Тернопільській, Одеській, Харківській областях та Києві.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 264 людини (+53 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я за добу — 546 осіб (госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби).

Одужали від коронавірусу в Україні 70 810 пацієнтів (+1267 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні 85 628 людей.

За минулу добу в Україні проведено 47 621 тестування на коронавірус, з яких 26 898 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 20 723 ІФА-тести на антитіла.

Загалом проведено 1 897 688 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Місто Київ — 17 714 осіб інфіковані за весь час (+285 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Львівська область — 17 243 (+186). Харківська область — 13 160 (+307). Чернівецька область — 12 394 (+142). Івано-Франківська область — 11 510 (+153). Рівненська область — 10 635 (+80). Одеська область — 9993 (+306). Тернопільська область — 9624 (+390). Закарпатська область — 8756 (+81). Київська область — 7079 (+118). Волинська область — 6428 (+75). Вінницька область — 4887 (+43). Житомирська область — 4470 (+80). Хмельницька область — 4058 (+50). Дніпропетровська область — 3430 (+88). Чернігівська область — 2846 (+58). Черкаська область — 2688 (+109). Сумська область — 2553 (+51). Запорізька область — 2503 (+100). Донецька область — 2154 (+53). Миколаївська область — 2114 (+63). Полтавська область — 1253 (+30). Кіровоградська область — 929 (+20). Херсонська область — 661 (+17). Луганська область — 620 (+20).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 15 вересня 2020 року до Центру надійшло 3159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 вересня

За даними сервісу Worldometers, станом на ранок 15 вересня 2020 року, у світі — 29 мільйонів 449 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 242 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 932 тисячі людей. Одужали 21 мільйон 280 тисяч людей.

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