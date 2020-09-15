Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 вересня

15 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 15 вересня 2020 року — 159 тисяч 702 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше захворювань у Тернопільській, Одеській, Харківській областях та Києві.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 264 людини (+53 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я  за добу — 546 осіб (госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби).

Одужали від коронавірусу в Україні 70 810 пацієнтів (+1267 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні 85 628 людей.

За минулу добу в Україні проведено 47 621 тестування на коронавірус, з яких 26 898 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 20 723 ІФА-тести на антитіла.

Загалом проведено 1 897 688 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Місто Київ — 17 714 осіб інфіковані за весь час (+285 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Львівська область — 17 243 (+186).
  3. Харківська область — 13 160 (+307).
  4. Чернівецька область — 12 394 (+142).
  5. Івано-Франківська область — 11 510 (+153).
  6. Рівненська область — 10 635 (+80).
  7. Одеська область — 9993 (+306).
  8. Тернопільська область — 9624 (+390).
  9. Закарпатська область — 8756 (+81).
  10. Київська область — 7079 (+118).
  11. Волинська область — 6428 (+75).
  12. Вінницька область — 4887 (+43).
  13. Житомирська область — 4470 (+80).
  14. Хмельницька область — 4058 (+50).
  15. Дніпропетровська область — 3430 (+88).
  16. Чернігівська область — 2846 (+58).
  17. Черкаська область — 2688 (+109).
  18. Сумська область — 2553 (+51).
  19. Запорізька область — 2503 (+100).
  20. Донецька область — 2154 (+53).
  21. Миколаївська область — 2114 (+63).
  22. Полтавська область — 1253 (+30).
  23. Кіровоградська область — 929 (+20).
  24. Херсонська область — 661 (+17).
  25. Луганська область — 620 (+20).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 15 вересня 2020 року до Центру надійшло 3159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 вересня

За даними сервісу Worldometers, станом на ранок 15 вересня 2020 року, у світі — 29 мільйонів 449 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 242 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 932 тисячі людей. Одужали 21 мільйон 280 тисяч людей.

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Автор: Маруся Оффон

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