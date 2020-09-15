Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 вересня

- 15 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 15 вересня 2020 року — 159 тисяч 702 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Найбільше захворювань у Тернопільській, Одеській, Харківській областях та Києві.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 264 людини (+53 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).
Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я за добу — 546 осіб (госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби).
Одужали від коронавірусу в Україні 70 810 пацієнтів (+1267 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні 85 628 людей.
За минулу добу в Україні проведено 47 621 тестування на коронавірус, з яких 26 898 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 20 723 ІФА-тести на антитіла.
Загалом проведено 1 897 688 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Місто Київ — 17 714 осіб інфіковані за весь час (+285 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Львівська область — 17 243 (+186).
- Харківська область — 13 160 (+307).
- Чернівецька область — 12 394 (+142).
- Івано-Франківська область — 11 510 (+153).
- Рівненська область — 10 635 (+80).
- Одеська область — 9993 (+306).
- Тернопільська область — 9624 (+390).
- Закарпатська область — 8756 (+81).
- Київська область — 7079 (+118).
- Волинська область — 6428 (+75).
- Вінницька область — 4887 (+43).
- Житомирська область — 4470 (+80).
- Хмельницька область — 4058 (+50).
- Дніпропетровська область — 3430 (+88).
- Чернігівська область — 2846 (+58).
- Черкаська область — 2688 (+109).
- Сумська область — 2553 (+51).
- Запорізька область — 2503 (+100).
- Донецька область — 2154 (+53).
- Миколаївська область — 2114 (+63).
- Полтавська область — 1253 (+30).
- Кіровоградська область — 929 (+20).
- Херсонська область — 661 (+17).
- Луганська область — 620 (+20).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 15 вересня 2020 року до Центру надійшло 3159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 вересня
За даними сервісу Worldometers, станом на ранок 15 вересня 2020 року, у світі — 29 мільйонів 449 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 242 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 932 тисячі людей. Одужали 21 мільйон 280 тисяч людей.
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