Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 вересня

- 14 вер. 2020
- Перегляди: 447
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 14 вересня 2020 року — 156 тисяч 797 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 462 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Найбільше нових хворих виявили у Тернопільській області (+352), Харківській області (+269) та Одеській області (+205).
Померли в Україні від коронавірусу за даними МОЗ 3 211 людей (+33 летальних випадки підтверджено за добу).
Одужали в Україні 69 543 пацієнти (+650 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні 84 043 людини.
Загалом проведено 1 870 790 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Місто Київ — 17 429 осіб інфіковані за весь час (+168 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Львівська область — 17 057 (+143).
- Харківська область — 12 853 (+269).
- Чернівецька область — 12 252 (+135).
- Івано-Франківська область — 11 357 (+142).
- Рівненська область — 10 555 (+86).
- Одеська область — 9687 (+205).
- Тернопільська область — 9234 (+352).
- Закарпатська область — 8675 (+50).
- Київська область — 6961 (+112).
- Волинська область — 6353 (+64).
- Вінницька область — 4844 (+36).
- Житомирська область — 4390 (+98).
- Хмельницька область — 4008 (+40).
- Дніпропетровська область — 3342 (+80).
- Чернігівська область — 2788 (+74).
- Черкаська область — 2579 (+84).
- Сумська область — 2502 (+101).
- Запорізька область — 2403 (+56).
- Донецька область — 2101 (+6).
- Миколаївська область — 2051 (+98).
- Полтавська область — 1223 (+28).
- Кіровоградська область — 909 (+5).
- Херсонська область — 644 (+16).
- Луганська область — 600 (+14).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 вересня
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
Станом на ранок 14 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 29 мільйонів 185 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 243 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 928 тисяч людей. Одужали 21 мільйон 031 тисяча людей.