Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 вересня

14 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 14 вересня 2020 року — 156 тисяч 797 людей інфіковані коронавірусом COVID-19.  Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 462 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше нових хворих виявили у Тернопільській області (+352), Харківській області (+269) та Одеській області (+205).

Померли в Україні від коронавірусу за даними МОЗ 3 211 людей (+33 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали в Україні 69 543 пацієнти  (+650 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні 84 043 людини.

Загалом проведено 1 870 790 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Місто Київ — 17 429 осіб інфіковані за весь час (+168 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Львівська область — 17 057 (+143).
  3. Харківська область — 12 853 (+269).
  4. Чернівецька область — 12 252 (+135).
  5. Івано-Франківська область — 11 357 (+142).
  6. Рівненська область — 10 555 (+86).
  7. Одеська область — 9687 (+205).
  8. Тернопільська область — 9234 (+352).
  9. Закарпатська область — 8675 (+50).
  10. Київська область — 6961 (+112).
  11. Волинська область — 6353 (+64).
  12. Вінницька область — 4844 (+36).
  13. Житомирська область — 4390 (+98).
  14. Хмельницька область — 4008 (+40).
  15. Дніпропетровська область — 3342 (+80).
  16. Чернігівська область — 2788 (+74).
  17. Черкаська область — 2579 (+84).
  18. Сумська область — 2502 (+101).
  19. Запорізька область — 2403 (+56).
  20. Донецька область — 2101 (+6).
  21. Миколаївська область — 2051 (+98).
  22. Полтавська область — 1223 (+28).
  23. Кіровоградська область — 909 (+5).
  24. Херсонська область — 644 (+16).
  25. Луганська область — 600 (+14).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 14 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 29 мільйонів 185 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 243 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 928 тисяч людей. Одужали 21 мільйон 031 тисяча людей.

Автор: Маруся Оффон

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