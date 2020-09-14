Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 вересня

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В Україні станом на ранок 14 вересня 2020 року — 156 тисяч 797 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 462 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше нових хворих виявили у Тернопільській області (+352), Харківській області (+269) та Одеській області (+205).

Померли в Україні від коронавірусу за даними МОЗ 3 211 людей (+33 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали в Україні 69 543 пацієнти (+650 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні 84 043 людини.

Загалом проведено 1 870 790 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Місто Київ — 17 429 осіб інфіковані за весь час (+168 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Львівська область — 17 057 (+143). Харківська область — 12 853 (+269). Чернівецька область — 12 252 (+135). Івано-Франківська область — 11 357 (+142). Рівненська область — 10 555 (+86). Одеська область — 9687 (+205). Тернопільська область — 9234 (+352). Закарпатська область — 8675 (+50). Київська область — 6961 (+112). Волинська область — 6353 (+64). Вінницька область — 4844 (+36). Житомирська область — 4390 (+98). Хмельницька область — 4008 (+40). Дніпропетровська область — 3342 (+80). Чернігівська область — 2788 (+74). Черкаська область — 2579 (+84). Сумська область — 2502 (+101). Запорізька область — 2403 (+56). Донецька область — 2101 (+6). Миколаївська область — 2051 (+98). Полтавська область — 1223 (+28). Кіровоградська область — 909 (+5). Херсонська область — 644 (+16). Луганська область — 600 (+14).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 14 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 29 мільйонів 185 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 243 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 928 тисяч людей. Одужали 21 мільйон 031 тисяча людей.