Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 вересня

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В Україні станом на ранок 13 вересня 2020 року — 154 335 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (+310) та у Тернопільській області (+225).

Померли в Україні від коронавірусу 3 178 людей (+30 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали в Україні 68 983 пацієнти (+547 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні 82 264 людини.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Місто Київ — 17 261 особа інфікована за весь час (+310 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Львівська область — 16 914 (+140). Харківська область — 12 584 (+180). Чернівецька область — 12 117 (+129). Івано-Франківська область — 11 215 (+132). Рівненська область — 10 469 (+100). Одеська область — 9482 (+100). Тернопільська область — 8882 (+225). Закарпатська область — 8625 (+93). Київська область — 6849 (+99). Волинська область — 6289 (+65). Вінницька область — 4808 (+52). Житомирська область — 4292 (+98). Хмельницька область — 3968 (+118). Дніпропетровська область — 3262 (+86). Чернігівська область — 2714 (+60). Черкаська область — 2495 (+111). Сумська область — 2401 (+78). Запорізька область — 2347 (+105). Донецька область — 2095 (+69). Миколаївська область — 1953 (+24). Полтавська область — 1195 (+34). Кіровоградська область — 904 (+12). Херсонська область — 628 (+32). Луганська область — 586 (+24).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 13 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 28 мільйонів 944 тисячі людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 282 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 924 тисячі людей. Одужали 20 мільйонів 812 тисяч людей.