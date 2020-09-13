Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 вересня

- 13 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 13 вересня 2020 року — 154 335 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (+310) та у Тернопільській області (+225).
Померли в Україні від коронавірусу 3 178 людей (+30 летальних випадки підтверджено за добу).
Одужали в Україні 68 983 пацієнти (+547 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні 82 264 людини.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Місто Київ — 17 261 особа інфікована за весь час (+310 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Львівська область — 16 914 (+140).
- Харківська область — 12 584 (+180).
- Чернівецька область — 12 117 (+129).
- Івано-Франківська область — 11 215 (+132).
- Рівненська область — 10 469 (+100).
- Одеська область — 9482 (+100).
- Тернопільська область — 8882 (+225).
- Закарпатська область — 8625 (+93).
- Київська область — 6849 (+99).
- Волинська область — 6289 (+65).
- Вінницька область — 4808 (+52).
- Житомирська область — 4292 (+98).
- Хмельницька область — 3968 (+118).
- Дніпропетровська область — 3262 (+86).
- Чернігівська область — 2714 (+60).
- Черкаська область — 2495 (+111).
- Сумська область — 2401 (+78).
- Запорізька область — 2347 (+105).
- Донецька область — 2095 (+69).
- Миколаївська область — 1953 (+24).
- Полтавська область — 1195 (+34).
- Кіровоградська область — 904 (+12).
- Херсонська область — 628 (+32).
- Луганська область — 586 (+24).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 13 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 28 мільйонів 944 тисячі людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 282 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 924 тисячі людей. Одужали 20 мільйонів 812 тисяч людей.