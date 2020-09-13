Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 вересня

13 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 13 вересня 2020 року — 154 335 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (+310) та у Тернопільській області (+225).

Померли в Україні від коронавірусу 3 178 людей (+30 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали в Україні 68 983 пацієнти  (+547 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні 82 264 людини.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Місто Київ — 17 261 особа інфікована за весь час (+310 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Львівська область — 16 914 (+140).
  3. Харківська область — 12 584 (+180).
  4. Чернівецька область — 12 117 (+129).
  5. Івано-Франківська область — 11 215 (+132).
  6. Рівненська область — 10 469 (+100).
  7. Одеська область — 9482 (+100).
  8. Тернопільська область — 8882 (+225).
  9. Закарпатська область — 8625 (+93).
  10. Київська область — 6849 (+99).
  11. Волинська область — 6289 (+65).
  12. Вінницька область — 4808 (+52).
  13. Житомирська область — 4292 (+98).
  14. Хмельницька область — 3968 (+118).
  15. Дніпропетровська область — 3262 (+86).
  16. Чернігівська область — 2714 (+60).
  17. Черкаська область — 2495 (+111).
  18. Сумська область — 2401 (+78).
  19. Запорізька область — 2347 (+105).
  20. Донецька область — 2095 (+69).
  21. Миколаївська область — 1953 (+24).
  22. Полтавська область — 1195 (+34).
  23. Кіровоградська область — 904 (+12).
  24. Херсонська область — 628 (+32).
  25. Луганська область — 586 (+24).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 13 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 28 мільйонів 944 тисячі людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 282 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 924 тисячі людей. Одужали 20 мільйонів 812 тисяч людей.

Автор: Маруся Оффон

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