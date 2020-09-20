В Україні може з’явитися крокодилове м’ясо

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В меню українців може з’явитися крокодилове м’ясо. Південно-Африканська Республіка (ПАР) планує експортувати в Україну м’ясо крокодилів в обмін на свинину та м'ясо птиці. Про це NNS повідомляє з посиланням на ПІК, який, в свою чергу, посилається, на Держпродспоживслужбу.

“Між Україною та ПАР відбулися двосторонні консультації. Посли обох держав обговорювали товарообмін між країнами. Україна планує експортувати до африканської республіки яйця, м’яса птиці та свинини, а ПАР до України — шерсть і м’ясну продукцію, зокрема крокодилове м’ясо”,

- йдеться у повідомленні.

Довідково:

Крокодилове м’ясо низькокалорійне, у ньому немає холестерину та жирів. Таке м’ясо багате білками, вітамінами B12, які допомагають знизити холестерин у крові. Хвіст крокодила вважається найціннішою частиною для приготування страв.

У Сингапурі, Австралії, Індії крокодилове м’ясо — це родзинка ресторанних меню.

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