В Україні з’явився новий географічний бренд

- 16 вер. 2020
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Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України погодилось із висновком Інституту інтелектуальної власності і зареєструвало географічне зазначення Мелітопольська черешня, про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Рішення міністерства оприлюднене у Фейсбуці.
“Затвердити висновок державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” від 8 вересня 2020 року №587. Зареєструвати географічне зазначення Мелітопольська черешня як назву місця походження товару”,
- йдеться в рішенні Мінекономіки.
Заявку на реєстрацію географічного зазначення в грудні 2019 року подавала громадська спілка “Асоціація виробників мелітопольської черешні”.
Мелітопольська черешня відома з XIX століття, вирощується в місцевості навколо міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, в межах міста Мелітополь і навколишніх населених пунктів.
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