В Україні з’явився новий географічний бренд

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Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України погодилось із висновком Інституту інтелектуальної власності і зареєструвало географічне зазначення Мелітопольська черешня, про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Рішення міністерства оприлюднене у Фейсбуці.

“Затвердити висновок державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” від 8 вересня 2020 року №587. Зареєструвати географічне зазначення Мелітопольська черешня як назву місця походження товару”,

- йдеться в рішенні Мінекономіки.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення в грудні 2019 року подавала громадська спілка “Асоціація виробників мелітопольської черешні”.

Мелітопольська черешня відома з XIX століття, вирощується в місцевості навколо міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, в межах міста Мелітополь і навколишніх населених пунктів.

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