На що українці витрачають гроші

- 13 вер. 2020
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Державна служба статистики оприлюднила результати дослідження, на що українці найбільше і найменше витрачають грошей, повідомляє NNS з посиланням на Час дій.
Згідно з дослідженнями, українці найбільше витрачають грошей на три категорії – це житло, комунальні платежі і їжа. Ці три категорії складають до 60% від щомісячного доходу, про це повідомила пресслужба Державної служби статистики України.
На їжу і напої (крім алкогольних) в першому кварталі поточного року українці витратили 46,8%. Далі йдуть житло, оплата води, електрики, газу та інших видів палива (вугілля, дрова). Все це в першому кварталі вмістилося у 21,8%.
З інших категорій в кожній родині вибирають свій порядок, однак за статистикою більшість українців розподіляють витрати так:
- Медицина – 5%.
- Одяг, взуття (як сезонна, так і на розпродажах) – 5%.
- Транспорт і зв’язок – 3,9 і 3,7%.
- Тютюнові вироби – 2,5%.
- Побутова техніка, предмети побуту – 2,2%.
Серед категорій, на які українці витрачають найменше коштів, можна побачити відпочинок і культуру, ресторани та готелі, алкоголь. Також досить мало в процентному співвідношенні витрачають і на освіту — всього 1,3%.
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