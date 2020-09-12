У Зеленського хочуть заборонити продавати цигарки і алкоголь вночі

Завантажте мобільний додаток сайту

У Верховній Раді України хочуть заборонити по всій країні продавати алкоголь і цигарки в магазинах з 22:00 до 10:00. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Хвиля.

Відповідний законопроект № 4058 був зареєстрований в парламенті 7 вересня. Заборонити продаж алкоголю і цигарок у нічний час ВР запропонував депутат від фракції «Слуга народу» Євген Шевченко.

Виходячи з документа, пропонується заборонити з 22: 00 до 10: 00 роздрібну торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, столовими винами, а також тютюновими виробами (у тому числі електронними цигарками і рідинами до них).

Дана заборона не буде поширюватися на кафе, бари, ресторани та інші заклади громадського харчування.

Зазначається також, що Кабмін розгляне постанову про підвищення мінімальних цін на алкоголь. Згідно з ним, мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку пропонується підвищити в розрахунку на 1 л чистого спирту на 8,7%, або на 28 гривень до 349 грн, роздрібні - на 10,7%, або на 48 гривень до 495 гривень.