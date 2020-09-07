Затримки виплат, заплат і пенсій: в Україні хочуть ввести компенсації

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В Україні хочуть ввести компенсації затримані пенсії, зарплати чи соціальні чи виплати. Про це NNS повідомляє з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді України передбачити для українців компенсації у разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону "про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№3817)",

– зазначено в повідомленні.

Як повідомляє інформаційне управління Апарату ВР, проект закону розроблений з метою вдосконалення положень законодавства України, реалізація яких зараз призводить або може призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Проектом пропонується визначити вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення термінів виплати яких громадянам нараховується компенсація, включивши до цього переліку:

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством),

соціальні виплати,

стипендії,

заробітну плату (грошове забезпечення),

суму індексації грошових доходів громадян.

У законі прописані і джерела таких виплат, проте в пояснювальній записці вказується, що при прийнятті цього Закону додаткові витрати з держбюджету не передбачаються.

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