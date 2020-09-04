Сотні тисяч гривень зарплати отримав Глава Нацбанку України за серпень

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Глава Національного банку України Кирило Шевченко задекларував за серпень 477,791 тисяч гривень зарплати. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Вголос, яке наводить дані, розміщені в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Відповідно до держреєстру, заробітна плата першої заступниці керівника НБУ Катерини Рожкової складає 316,398 тисяч гривень.

Решта членів правління Нацбанку поки не оприлюднили свої декларації.

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