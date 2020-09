З кишень українців можуть забрати 10 мільярдів: Суркіси виграли суд проти Приватбанку

Завантажте мобільний додаток сайту

Печерський суд Києва 2 вересня ухвалив рішення про примусове стягнення з державного Приватбанку $350 млн (близько 10 млрд грн) на користь братів Суркісів. У Мінфіні заявили, що оскаржать його, повідомляє NNS з посиланням на Обозрєватєль.

Там вважають, що воно прийнято з порушенням норм процесуального законодавства. Про це йдеться в повідомленні прес-служби на сайті Міністерства.

"Міністерство фінансів не згодне з постановою Печерського суду про задоволення позову про стягнення з банку $350 млн на користь компаній братів Суркісів і буде продовжувати захищати інтереси держави і банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на проголошену постанову",

- заявили в Мінфіні.

У чому суть позову

Підприємці Григорій та ігор Суркіси, члени їх сімей, а також пов'язані з ними компанії судилися з ПриватБанком, в якому до націоналізації зберігалися їхні вклади. Йшлося про депозити на суму $250 млн і відсотки в розмірі $100 млн.

Під час націоналізації Приватбанку Суркіси рішенням НБУ в 2016 році були визнані інсайдерами Приватбанку (пов'язаними з ним особами). НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", свідчить про зв'язок Суркісів з ПриватБанком.

Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: замість цього вони отримали акції додаткової емісії Приватбанку, після примусово продали за 1 грн державі (таким чином провели націоналізацію).

Ще в 2017-му Суркіси пройшли судові інстанції і довели, що вони не є пов'язаними особами в ПриватБанку. Мінфін через суди намагався призупинити дію постанови, яка зобов'язує ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Нагадаємо:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., імовірно належать їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів Приватбанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію Приватбанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "Тріанталінвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ Про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

