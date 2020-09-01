У коронавірусному фонді України закінчилися гроші

01 вер. 2020
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Виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Фонд боротьби з коронавірусом – порожній. Про це NNS повідомляє з посиланням на Наш День, який посилається на Інтерфакс.

Зі слів Шкарлета, з Фонду боротьби з коронавірусом на забезпечення санітарної безпеки освіти і доплати вчителям грошей не виділяли. Він каже, що Міносвіти подало заявку на понад 2 млрд грн, але грошей не отримало.

Шкарлет допустив, що, можливо, ці кошти будуть виділені в жовтні,

“Фонд Covid на сьогодні порожній. На сьогодні він не має жодної копійки”,

– підкреслив виконувач обов’язків міністра.

Шкарлет додав, що на наступний рік міністерство пропонує виділити нову освітню субвенцію в розмірі 13,3 млрд грн на санітарний захист.

На початок липня тільки 15% коштів, які вже було виділено з Фонду для боротьби з коронавірусом, пішли на медичну галузь.

Раніше ми повідомляли: В зоні ООС посилюють заходи з профілактики поширення COVID-19

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Автор: NNS - Національна служба новин

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