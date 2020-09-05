Озвучені зарплати суддів Верховного Суду: цифри вражають

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У той час, як найбільша зарплата суддів Конституційного Суду в липні – майже 400 тис. гривень, зарплата 20 суддів Верховного Суду за липень склала від 357 тис. гривень до 742 тис. гривень. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українські новини.

Інформацію Верховний Суд надав на запит журналістів вказаного видання.

Отже, хто скільки отримав:

Суддя Всеволод Князєв - 542 тис. гривень (в тому числі оклад – 94,2 тис. гривень),

суддя Наталія Антонюк - 375 тис. гривень (оклад – 84,3 тис. гривень),

суддя Тетяна Анцупова - 445,7 тис. гривень (оклад – 111,3 тис. гривень),

суддя Світлана Бакуліна - 708 тис. гривень (оклад – 91,6 тис. гривень),

суддя Володимир Британчук - 389,2 тис. гривень (оклад – 85,6 тис. гривень),

суддя Юрій Власов - 685,4 тис. гривень (оклад – 90,6 тис. гривень),

суддя Михайло Гриців - 742,2 тис. гривень (оклад – 111,3 тис. гривень),

суддя Дмитро Гудима - 501,2 тис. гривень (оклад – 102,8 тис. гривень),

суддя Жанна Єленіна - 667,3 тис. гривень (оклад – 111,3 тис. гривень),

суддя Олександр Золотник - 644 тис. гривень (оклад – 111,3 тис. гривень),

суддя Олена Кібенко - 620,6 тис. гривень (оклад – 94,2 тис. гривень),

суддя Леонід Лобойко - 597,3 тис. гривень (оклад – 111,3 тис. гривень),

суддя Наталія Лященко - 667,3 тис. гривень (оклад – 111,3 тис. гривень),

суддя Олександр Прокопенко - 589 тис. гривень (оклад – 25,7 тис. гривень),

суддя Віктор Пророк - 357,2 тис. гривень з окладом 42,8 тис. гривень,

суддя Лариса Рогач - 687,4 тис. гривень (оклад – 91,6 тис. гривень),

суддя Олена Ситник - 500 тис. гривень (оклад – 102,8 тис. гривень),

суддя Олег Ткачук - 615,8 тис. гривень (оклад – 111,3 тис. гривень),

суддя Віталій Уркевіч - 597,3 тис. гривень (оклад – 111,3 тис. гривень),

суддя Олександра Яновська отримала 680,3 тис. гривень (оклад – 101,5 тис. гривень).

Зарплата вказана з урахуванням доплат, відпускних, матеріальної допомоги та з урахуванням обмежень розміру зарплат чиновників, встановлених законом “Про державний бюджет України на 2020 рік” на час карантину.

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