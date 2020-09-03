Зеленський хоче створити сприятливі умови для розвитку ІТ: підписано указ

Завантажте мобільний додаток сайту

Володимир Зеленський підписав указ «Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні». Указ №371/2020 опублікований на сайті президента, передає NNS.

З метою створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії та реалізації інвестиційного потенціалу України у сфері інформаційних технологій президент постановив:

Кабінету Міністрів України:

Розробити у тримісячний строк із залученням представників державних органів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і народних депутатів України та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на стимулювання здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій юридичними особами з визначенням критеріїв, яким мають відповідати такі юридичні особи, зокрема щодо:

визначення тимчасових особливостей оподаткування доходів у вигляді заробітної плати ІТ-фахівців, які перебувають у трудових відносинах з юридичними особами, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій, з метою встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку;

лібералізації трудових відносин між юридичними особами, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій, та ІТ-фахівцями, які перебувають з ними у трудових відносинах;

удосконалення порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність юридичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій;

Забезпечити вжиття заходів, спрямованих на:

удосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцям або особами без громадянства, та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання роботодавцем — ІТ-компанією дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

розвиток освіти у галузі знань «Інформаційні технології» та інтеграції кращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;

удосконалення організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних шляхом залучення в установленому порядку до такої діяльності закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у сфері інформаційних технологій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте ще: Батьку Зеленського хотіли призначити довічну стипендію

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України