Зеленський хоче створити сприятливі умови для розвитку ІТ: підписано указ

- 03 вер. 2020
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Володимир Зеленський підписав указ «Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні». Указ №371/2020 опублікований на сайті президента, передає NNS.
З метою створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії та реалізації інвестиційного потенціалу України у сфері інформаційних технологій президент постановив:
Кабінету Міністрів України:
- Розробити у тримісячний строк із залученням представників державних органів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і народних депутатів України та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на стимулювання здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій юридичними особами з визначенням критеріїв, яким мають відповідати такі юридичні особи, зокрема щодо:
- визначення тимчасових особливостей оподаткування доходів у вигляді заробітної плати ІТ-фахівців, які перебувають у трудових відносинах з юридичними особами, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій, з метою встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку;
- лібералізації трудових відносин між юридичними особами, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій, та ІТ-фахівцями, які перебувають з ними у трудових відносинах;
- удосконалення порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність юридичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій;
- Забезпечити вжиття заходів, спрямованих на:
- удосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцям або особами без громадянства, та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання роботодавцем — ІТ-компанією дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
- розвиток освіти у галузі знань «Інформаційні технології» та інтеграції кращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
- удосконалення організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних шляхом залучення в установленому порядку до такої діяльності закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у сфері інформаційних технологій.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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