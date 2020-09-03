Батьку Зеленського хотіли призначити довічну стипендію

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На своєму засіданні Кабмін мав розглянути проєкт Указу Президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. У списку кандидатів на стипендію був батько глави держави — Олександр Зеленський. Про це NNS повідомляє з посиланням на Букви.

Відповідний проєкт указу опублікований на сайті Кабінету Міністрів України.

Дане питання було включено до порядку денного засідання КМУ 2 вересня. Доповідати мав тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет.

Проєктом указу пропонувалося призначити довічні державні стипендії “видатним діячам освіти, які досягли 70-річного віку”.

У списку кандидатів на стипендії було п’ять осіб, серед яких і батько чинного президента – Зеленський Олександр Семенович, викладач Криворізького економічного інституту, доктор технічних наук, професор.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт указу спрямований на “стимулювання творчої роботи діячів освіти, засвідчення їх видатних особистих досягнень”.

Документ був розроблений “за результатами відбору згідно з рішенням конкурсної комісії Міносвіти щодо кандидатів на отримання державних стипендій”.

Але, як повідомляють Букви, даний проєкт указу був знятий з розгляду на вчорашньому засіданні Уряду. З відповідною пропозицією виступив Сергій Шкарлет.

Про те, що питання не було вчора розглянуто Кабміном, повідомляє і нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко, який висвітлює засідання КМУ.

“Зараз в ЗМІ пішла інформація, що Кабмін виділив довічну стипендію батькові Зеленського. Це не правда. Його прізвище дійсно було в списках на отримання довічної стипендії. Але пункт 2.3 (про присвоєння довічних стипендій) зняли з розгляду”,

– написав він у Telegram.

Як писала Судово-юридична газета, відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, створених НАЗК, ухвалення такого рішення Президентом може підпадати під визначення конфлікту інтересів, адже гіпотетично у Президента може існувати майновий інтерес, зумовлений сімейними стосунками.

Разом з тим, НАЗК зазначає: «Законом не встановлюється заборон чи обмежень на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця та відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу на об’єктивність прийняття рішень чи діянь службовця при реалізації своїх службових чи представницьких повноважень».

Фото: "РБК-Украина"