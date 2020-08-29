Суддям і чиновникам скасували обмеження зарплат

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Конституційний Суд України визнав неконституційним обмеження винагороди суддів і зарплат чиновників 10-ма мінімальними зарплатами, запроваджене у зв'язку з карантином. Про це NNS повідомляє з посиланням на aspi.com.ua.

Обмеження розміру зарплат державних службовців, яке було введено у квітні у зв'язку з пандемією коронавірусу, перестане діяти. Про це голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев написав у Facebook напередодні.

"У вищих державних чиновників, суддів, банкірів та інших посадових осіб, із зарплатою понад 47230 гривень сьогодні свято! КСУ своїм рішенням скасував обмеження на виплату зарплат посадових осіб в бюджетних установах, суддям, прокурорам, депутатам, працівникам НБУ і т. д. 10-ма мінімальними зарплатами. Крім того, суд визнав неконституційним пункт Закону, яким призупинили на час карантину можливість списання грошей з державного та місцевих бюджетів на підставі рішення суду (тобто тепер стягувати знову можна)",

- написав він.

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