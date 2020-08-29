Рівень життя в Україні і Польщі: порівняння зарплат, пенсій, ВВП

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Розрив між рівнем життя поляків та українців зростає відколи Польщу прийняли до ЄС. Наскільки рівень життя поляків вищий, ніж у мешканців України, можна зрозуміти, порівнявши зарплати, пенсії, ВВП тощо в обидвох країнах, повідомляє NNS з посиланням на finance.ua

Зарплати:

у 2020 році мінімальна зарплата в Польщі – 2600 злотих. Це трохи більше 19 100 гривень або 700 доларів. Для порівняння, в Україні мінімальна зарплата становить 4723 гривні. З 1 вересня очікують підняти “мінімалку” до 5 тисяч; середня зарплата поляків у червні становила майже 5300 злотих. Це понад 39 000 гривень або понад 1400 доларів. Середня зарплата в Україні в липні склала 11 579 гривень, за даними Держстату, що майже в 3,5 раза менше.

Пенсії:

мінімальна пенсія в Польщі за віком становить 1200 злотих. Її підняли у червні. Це трохи більше 8 800 гривень або 323 долари. В Україні мінімальна пенсія становить 1712 гривень, що в 5 разів менше; в Україні чоловіки та жінки з наступного року виходитимуть на пенсію в 60 років. Наразі чоловіки виходять в 60, а жінки в 59 років і 6 місяців. У Польщі є різниця: жінки виходять у 60 років, а чоловіки у 65.

ВВП на душу населення:

ВВП на душу населення – один з показників рівня життя. В Польщі за 2019 рік ВВП на душу населення становив 15 595 доларів, а в Україні – 3 660 доларів.

Номінальний ВВП:

у 2019 номінальний ВВП Польщі становив 566 мільярдів доларів. В Україні – 153,78 мільярда доларів, що майже в 4 рази менше.

В чому секрет успіху Польщі:

Така різниця у рівні життя українців та поляків пов’язана перш за все з тим, що Польща є частиною Євросоюзу, який вливає значні кошти в регіон. Саме завдяки цій допомозі Польщі й вдалося розвинутися.

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