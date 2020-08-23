Озвучено вартість сільськогосподарської землі з 2021 року

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Після запуску ринку у 2021 році вартість сільськогосподарської землі становитиме $1000-1500. Таку оцінку озвучив у відео-програмі «Без Гриму» Наталії Білоусової секретар аграрного комітету, депутат із фракції «За майбутнє» Іван Чайківський, повідомляє NNS з посиланням на agropolit.com.

Водночас народний депутат не очікує, що зі стартом продажу землі відбудеться перерозподіл на аграрному ринку.

«На старті ринку землі ціна 1 га коливатиметься у межах $1000-1500…Що стосується ринку землі, думаю, найближчим часом структура його не зміниться і перерозподілу не буде. Чому? В нас сьогодні продаються корпоративні права: створив підприємство, уклав угоди – і ти можеш продати підприємство з корпоративними правами. Що може змінитися від того, що дозволять продавати землю? Нічого»,

– пояснює Чайківський.

Ми розуміємо, що з серпня 2021 року буде вільний ринок для фізичних осіб – до 100 га в одні руки. Це не є щось багато і не є щось визначальне. Я думаю, що більшість фермерів, які сьогодні працюють, мають і по 500, і по 1000 га землі, яка не переоформлена, яку вони з набуттям чинності законом просто переоформлять. Крім того, ухвалення законопроєкту 2194, де передбачене першочергове право купівлі орендарем, означає, що теперішній орендар дбатиме про залишення в своєму обробітку цих земель. Відкриття ринку землі не спровокує якихось перерозподілів»,

– каже секретар аграрного комітету, депутат із фракції «За майбутнє» Іван Чайківський.

Нагадаємо, що парламент прийняв закон 552-IX і з 1 липня 2021 року стартує продаж с/г землі фізособам (не більше 100 га в одні руки).

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