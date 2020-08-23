Озвучено вартість сільськогосподарської землі з 2021 року

23 серп. 2020
Перегляди: 130

Завантажте мобільний додаток сайту

Після запуску ринку у 2021 році вартість сільськогосподарської землі становитиме $1000-1500. Таку оцінку озвучив у відео-програмі «Без Гриму» Наталії Білоусової секретар аграрного комітету, депутат із фракції «За майбутнє» Іван Чайківський, повідомляє NNS з посиланням на agropolit.com.

Водночас народний депутат не очікує, що зі стартом продажу землі відбудеться перерозподіл на аграрному ринку.

«На старті ринку землі ціна 1 га коливатиметься у межах  $1000-1500…Що стосується ринку землі, думаю, найближчим часом структура його не зміниться і перерозподілу не буде. Чому? В нас сьогодні продаються корпоративні права: створив підприємство, уклав угоди – і ти можеш продати підприємство з корпоративними правами. Що може змінитися від того, що дозволять продавати землю? Нічого»,

– пояснює Чайківський.

Ми розуміємо, що з серпня 2021 року буде вільний ринок для фізичних осіб – до 100 га в одні руки. Це не є щось багато і не є щось визначальне. Я думаю, що більшість фермерів, які сьогодні працюють, мають і по 500, і по 1000 га землі, яка не переоформлена, яку вони з набуттям чинності законом просто переоформлять. Крім того, ухвалення законопроєкту 2194, де передбачене першочергове право купівлі орендарем, означає, що теперішній орендар дбатиме про залишення в своєму обробітку цих земель. Відкриття ринку землі не спровокує якихось перерозподілів»,

– каже секретар аграрного комітету, депутат із фракції «За майбутнє» Іван Чайківський.

Нагадаємо, що парламент прийняв закон 552-IX і з 1 липня 2021 року стартує продаж с/г землі фізособам  (не більше 100 га в одні руки).

Раніше ми повідомляли: В Україні вже майже півмільйона безробітних: що пропонує ринок праці

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
Автор: NNS - Національна служба новин

Український бізнес готується до нових звільнень восени

Український бізнес готується до нових звільнень восени
Очікувати поліпшення ситуації на ринку праці принаймні до кінця року не варто. Про це попереджають експерти, повідомляє NNS з посиланням на finance.ua.
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі