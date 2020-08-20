В Україні вже майже півмільйона безробітних: що пропонує ринок праці

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Кількість безробітних в Україні станом на 20 серпня досягла 488 000 осіб. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Бізнес, яка, в свою чергу, посилається на дані Держслужби зайнятості.

Для порівняння, на 20 серпня 2019 року кількість безробітних становила 276 000 осіб (у 1,77 рази менше).

При цьому за період карантину (з 12 березня по 20 серпня 2020 року) статус безробітного отримали 431,8 тис.осіб. Це майже в 1,7 рази (на 67%) перевищує приріст за аналогічний період 2019 року.

Допомогу по безробіттю зараз отримують 411 000 громадян.

Чи покращується ситуація з безробіттям в останні місяці

У Держслужбі зайнятості відзначають, що робота підприємств і організацій по всій країні зараз відновлюється. У зв'язку з цим щомісяця зменшується кількість зареєстрованих безробітних та зростає кількість поданих до служби зайнятості вакансій.

Так, у квітні статус безробітного отримали 149 000 осіб, у травні — 97 000 осіб, у червні — 75 000, у липні – 68 000 осіб.

За період карантину роботу за сприяння центрів зайнятості змогли знайти 245 000 українців, з них 168 000 мали статус безробітних.

У липні роботодавці подали центрам зайнятості 61 000 вакансій. Це на 5% більше, ніж у червні і на 40% (або на 18 000) більше, ніж у квітні нинішнього року. Станом на середину серпня на одне робоче місце в Україні претендувало 9 безробітних.

Які фахівці користуються найбільшим попитом

Найбільшим попитом на ринку праці користуються кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації обладнання, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники.

Відчутно меншим є попит на професіоналів-інспекторів, провізорів, економістів, інженерів і лікарів.

Як держава підтримує ринок праці

Щоб зберегти робочі місця в період карантину, уряд прийняв рішення про виплату допомоги по частковому безробіттю. Працівникам сфери малого та середнього бізнесу держава почала виплачувати компенсацію за кожну годину, на яку було скорочено тривалість робочого часу (з розрахунку двох третин окладу, але не більше розміру мінімальної зарплати).

Станом на 20 серпня до центрів зайнятості роботодавцями вже подано понад 220 500 пакетів документів (з них 192 600 — від фізосіб-підприємців) для надання допомоги з часткового безробіття. Прийнято 202 000 позитивних рішень щодо надання такої допомоги 365 600 працівникам (з них майже 179 000 — ФОПи).

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