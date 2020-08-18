Що буде з кредитами після карантину

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Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що після карантину українцям доведеться повною мірою повертати кредити. Йдеться як про відсотки, так і про тіло кредиту. Про це він заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”, повідомляє NNS з посиланням на finance.ua.

Шевченко нагадав, що на час карантину позичальники не звільнені від сплати відсотків за кредитом. Йдеться тільки про заборону банкам нараховувати штрафи і пені.

Він визнав, що карантин вплинув на зростання “поганих” кредитів у сегменті споживчого кредитування.

“Воно викликане тим, що банкам не дали право стягувати штрафи на цей період. Але законний обов’язок платити за власними зобов’язаннями нікуди не подівся. Платити за боргами доведеться, сьогодні, завтра. І на цей період позичальники не звільнені від оплати за тілом кредиту і відсотками. Але так, зараз не можна нараховувати жодні види штрафів і пені. Я вважаю, що це справедливе рішення”,

– пояснив голова НБУ.

Він пояснив, що коронакризу не можна просто взяти і скасувати, але у регулятора є цілий пакет “антиковідних” заходів.

“Він включає в себе нові підходи до ризикових активів в умовах COVID-19 і дозволяє банкам бути гнучкими в частині реструктуризації кредитів бізнесу і населення”,

– сказав Шевченко.

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