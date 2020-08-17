Податкова відновлює трудові перевірки: до кого прийдуть?

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Через карантинні заходи, пов’язані з розповсюдженням коронавірусу COVID-19 та мораторієм на проведення перевірок, деякі недобросовісні суб’єкти господарювання офіційно не працевлаштовують найманих працівників. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Державної податкової служби.

Упродовж трьох тижнів триватиме інформаційна кампанія, а з 1 вересня заплановано, що контролюючі органи розпочнуть інспекційну роботу з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

Як стало відомо NNS , ретельно перевірятимуть такі сфери:

підриємства сільського господарства;

будівництва;

торгівлі;

громадського харчування;

готельно-ресторанного бізнесу.

Керівникам підприємств та ФОП-ам, які використовують найману працю працівників, нагадали про обов’язок надсилати повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкових інспекцій за місцем обліку їх як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Таке повідомлення має бути надіслане до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Повідомлення може подаватися такими способами:

засобами е-зв’язку з використанням е-підпису відповідальних осіб;

на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Особливу увагу роботодавців звертають на те, що за використання праці найманих працівників з порушенням трудового та податкового законодавства передбачена адміністративна або дисциплінарна відповідальність. За неподання повідомлення про прийняття на роботу найманих працівників до податкових інспекцій передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

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