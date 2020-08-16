Яким буде курс долара до гривні: прогноз аналітика

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Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі, передає NNS.

Так, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,0%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,68 до 27,41 грн (-1,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,60/27,62 до 27,32/27,34 (-1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,52/27,75 до 27,27/27,51 (-0,9%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 0,9%.

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 223,00 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, збільшивши її 5,5 рази порівняно з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 40 млн доларів.

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