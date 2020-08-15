Хліб нового врожаю може подорожчати

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За попередніми прогнозами, ще до кінця року вартість буханця може підвищитися на 7—10 відсотків. Про це NNS повідомляє з посиланням на Голос України.

Такі попередні прогнози роблять у департаменті розвитку промисловості та АПК Хмельницької облдержадміністрації. Адже на аграрному ринку складаються передумови для збільшення вартості зерна. Насамперед через виробничі витрати, які вже традиційно пов’язані з подорожчанням енергоносіїв, засобів захисту рослин, насіння тощо.

До того ж урожайність зернових знизилася порівняно з минулим роком. Уже тепер кажуть, що намолоти колосових в області менші від минулорічних майже на 20 відсотків. Недобір фахівці пов’язують передусім з погодними особливостями, коли кожної пори року спостерігалися несприятливі умови: як то посуха восени, відсутність опадів взимку, морози навесні та надто рясні літні зливи.

В агропромисловому департаменті вже фіксують зростання цін на пшеницю на 7—10 відсотків порівняно із минулорічною жнивною порою. Вартість пшениці третього класу нині сягає 5,6 тисячі гривень за тонну.

Якщо до осені ціни на збіжжя не вщухнуть, то, цілком вірогідно, відповідно, зросте вартість борошна. А це потягне подорожчання всіх хлібобулочних виробів.

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