Енергоринок в Україні за новими правилами не спрацював

Завантажте мобільний додаток сайту

Нова система формування ціни продажу електроенергії державними енергогенеруючими компаніями не змогла забезпечити вільні торги. Про це NNS повідомляє з посиланням на Цензор.нет.

Про ситуацію, яка склалася, свідчать дані Оператора ринку та Української енергетичної біржі.

Так, з учорашнього дня набула чинності Постанова Уряду № 694 від 05.08.2020, яке визначила новий алгоритм ПСО для державних компаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Згідно з новим алгоритмом, компанія "Енергоатом" до 50% виробленої електроенергії зобов'язана продавати за ціною 0,01 грн/кВт державному підприємству "Гарантований Покупець", а залишкові 40% - може продавати за двосторонніми договорами та на ринку на добу вперед, але за вартістю не нижче, ніж визначено постановою.

Згідно з отриманою інформацією, компанія "Енергоатом" сьогодні вперше вийшла на ринок двосторонніх договорів за новими правилами з об'ємом 800МВт/год і вартістю 1300 грн за МВт/год, але не змогла продати жодної МВт, бо середня ціна на ринку за останній період становила до 1100 грн за МВт/год. В той же час, вказана постанова не дозволяє продавати електроенергію за ціною вище, ніж та, яка визначена за формулою.

Схожа ситуація склалася і на ринку " на добу наперед. Оскільки попит і пропозиція на ринку критично не збалансовані, понад 56 тис. МВт/год електроенергії НАЕК "Енергоатом" не були реалізовані, і випали на т. зв. балансуючий ринок, де будуть торгуватися вже оператором енергоринку з дисконтом в 45%.

В результаті на всіх сегментах ринку компанія не змогла реалізувати свою продукцію і замість прибутку отримала збитки. Отримати коментарі в компанії на даний момент не вдалося.

Раніше ми повідомляли: Нацбанк розробив нові вимоги щодо договорів за кредитами та депозитами

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України