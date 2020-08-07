Міжнародні резерви України у липні зросли на 0,3 млрд доларів США

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Міжнародні резерви України зросли до 28,8 мільярда доларів, повідомив Національний банк, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

У липні золотовалютний запас зріс на 300 мільйонів доларів.

«Зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед успішним розміщенням урядом єврооблігацій»,

– пояснили в НБУ.

Водночас у липні попит на валюту на міжбанківському валютному ринку дещо перевищував пропозицію, тому Національний банк відновив інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. За місяць регулятор продав майже 500 мільйонів доларів. При цьому в окремі дні ситуація на валютному ринку дозволила купити 130 мільйонів доларів.

«Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку»,

– заявили в регуляторі.

Нагадаємо, у липні змінилося керівництво НБУ. На початку місяця у відставку подав Яків Смолій, який заявив про тиск. На його місце прийшов Кирило Шевченко. На тлі зміни очільника регулятора відбувалася девальвація національної валюти.

Золотовалютні резерви України продовжують триматися на рівні осені 2012 року.

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