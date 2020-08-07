Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів з ПриватБанку

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Український олігарх Ігор Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку. Напередодні ці обвинувачення йому пред'явив Мін’юст США, повідомляє hromadske, передає NNS.

Так, у коментарі hromadske Коломойський зазначив, що усі кошти, про які каже американське відомство були інвестовані з власних доходів.

«Всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з Evraz і з доходів інших бізнесів, що зберігалися в Приватбанку. Все інше категорично відкидається»,

— сказав Коломойський.

Олігарх має на увазі угоду 2007 року, згідно з якою він разом із партнерами з групи «Приват» продали компанії Evraz свої металургійні активи в Україні, що належали їм. Натомість Коломойський отримав 9,72% акцій групи Evraz. Тоді він заявляв, що загальна сума угоди становила близько 4 млрд доларів.

Раніше NNS повідомляла: Мін'юст США звинуватив Коломойського у крадіжці та відмиванні коштів з ПриватБанку

Фото Економічна правда