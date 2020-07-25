1 серпня комунальні правила в Україні зміняться: що потрібно знати

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Вже з початку серпня в Україні запускають ринок газу для населення. Громадяни отримають нагоду самостійно та в будь-який час змінювати постачальника палива, пише Вголос, передає NNS.

Зокрема, зміняться і тарифи, вони будуть відрізнятися у залежності від компанії, яку обере споживач.

Якщо постачальник захоче стрімко підняти ціну, можна звернутися зі скаргою до Антимонопольного комітету, влада не регулюватиме вартість “блакитного палива”.

Як повідомляється, ціни формуватиме ринок, а Кабінет міністрів та Національна комісія з енергетики не будуть втручатися.

З 2015-го українці можуть змінювати постачальника газу. Роблять це не часто, а сама процедура заплутана. Раніше вона могла займати більш ніж три місяці, потім правила спростили, а зараз усю процедуру звели до однієї дії – потрібно надіслати повідомлення. Не обов’язково навіть погашати борги перед минулим постачальником, щоб укласти договір із новим.

Тепер тарифи залежатимуть від постачальників і умов на ринку

“Нафтогаз” із першого серпня більше не зобов’язаний продавати блакитне паливо для населення за встановленою Кабміном ціною. Тепер тарифи залежатимуть від постачальників і умов на ринку.

Що це означає для звичайної української сім’ї? Перше – з початком опалювального сезону газ різко дорожчатиме. Так відбувається завжди. Друге – політики більше не зможуть впливати на тарифи.

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