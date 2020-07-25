Мінсоцполітики у 2021 планує програми з підвищення пенсій

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що у 2021 планується створення програм з підвищення пенсій, передає NNS.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу Україна 24.

«У наступному році ми перед собою ставимо амбітні завдання, щоб Пенсійний фонд, державний бюджет нам дозволили створити програми підвищення пенсій. Така програма в 2021 році буде черговою»,

— сказала Лазебна.

«Якщо буде підвищена мінімальна зарплата, то у нас в січні, наприклад, мінімальна пенсійна виплата для людей, яким 60-65 років, у чоловіків 35 років стажу, а у жінок 30 – становитиме 2400 грн. Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть 2600 грн»,

— розповіла Лазебна.

Міністр також повідомила, що в березні повинна пройти планова індексація пенсій.

«І головне – ми з Мінфіном ведемо розрахунки щодо підвищення прожиткового мінімуму»,

— додала вона.

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