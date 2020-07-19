SkyUp скасував відновлення частини рейсів

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Український лоукост SkyUp відклав відновлення польотів до девʼяти країн, а також скасував частину запланованих на літо рейсів, пише Бабель, передає NNS.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Євросоюз та країни інших регіонів продовжують дію обмежень на в’їзд українців, тому ми змушені оптимізувати заплановану раніше польотну програму. Частина напрямків повністю скасовується, оскільки вони планувалися саме на літній сезон. Інша частина напрямків, які планувалося запускати на постійній основі, стартуватимуть пізніше»,

— пояснили у SkyUp.

Напрямки, які виключать з літньої навігації-2020:

Київ — Майорка — Київ

Київ — Тенеріфе — Київ

Київ — Ламеція-Терме — Київ, також рейси з регіонів

Київ — Корфу — Київ

Київ — Закінтос — Київ

Київ — Катанія — Київ

Київ — Ріміні — Київ, також рейси з регіонів

Одеса — Єреван — Одеса

Львів — Батумі — Львів

Запоріжжя — Батумі — Запоріжжя

Одеса — Батумі — Одеса

Львів — Іракліон — Львів

Одеса — Іракліон — Одеса

Запоріжжя — Іракліон — Запоріжжя

Запоріжжя — Прага — Запоріжжя

Київ — Піза — Київ

Київ — Барі — Київ

Львів — Париж (Бове) — Львів

Харків — Париж (Бове) — Харків

Одеса — Тбілісі — Одеса

Харків — Тбілісі — Харків

Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя

За напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.

Раніше ми писали: SkyUp скасувала продаж квитків на більшість міжнародних авіарейсів

Країни, до яких старт польотів відкладається до 15 серпня включно:

Греція

Португалія

Італія, крім рейсів Львів — Неаполь — Львів, запланованих на 3,7 і 10 серпня

Іспанія

Франція

Кіпр

Чехія

Вірменія

Ізраїль

Компанія пропонує відшкодувати вартість квитків, змінити дату рейсу або забронювати пересадку на інший рейс

Наприклад, пасажири, чиї рейси до Варни скасували, можуть змінити місце свого призначення на Бургас.

Проте SkyUp поступово відновлює чартерні і регулярні перельоти Україною і за кордон.

Авіакомпанія літає з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова і Львова до Одеси та зі Львова до Херсону. Також виконує чартерні рейси до Єгипту, Туреччини та регулярні рейси до Албанії.

З 22 липня заплановане поновлення рейсів до Болгарії, а саме — до Бургаса. Рейси будуть раз на тиждень із Харкова та Львова і тричі на тиждень із Києва.

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