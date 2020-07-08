Скасовані авіарейси під час карантину: чи вийде повернути гроші

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30 червня ЄС оприлюднив список країн, щодо яких знімуть обмеження на в’їзд, і України серед них немає. Через заборону на в'їзд до країн Євросоюзу в аеропорту Афін затримали 17 українців, які прилетіли з Києва до Греції. В'їзд в ЄС дозволений лише окремим категоріям українців, але мета поїздки має бути не туристична.

Громадське розповідає, в яких випадках можна повернути гроші за квитки, передає NNS.

Чи можна повернути кошти за квитки, якщо рейс скасували?

Так. Карантин та епідемія коронавірусу підпадають під поняття форс-мажор, тому пасажири мають право на примусове повернення коштів.

«Раніше, коли ваш рейс скасовували в нормальний час (не під час пандемії — ред.), то пасажир, крім відшкодування вартості квитка, мав також право на компенсацію у розмірі від 250-650 євро. Оскільки зараз діє режим форс-мажору, то таке відшкодування не виплачується, але на повернення своїх коштів пасажир має право»,

— пояснює авіаційний експерт, голова комітету авіаційного транспорту ВЦРТІ (Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури) Богдан Долінце.

Що пропонують авіакомпанії?

Загалом вони мають три опції відшкодування у разі скасування рейсу (однак із детальними умовами повернення краще ознайомитися на сайті компанії, де було куплено квитки). Перша — заміна авіаквитка на такий самий рейс на іншу дату. Друга — можливість обміняти використані на квиток гроші на певні бонусні бали з доплатою 20% до суми. Третя — це повернення грошей за квитки.

«Для компанії набагато вигідніше, щоб пасажир не повертав кошти, а залишив їх у компанії. Всі розуміють, що вони не лежать на бонусному рахунку, компанія ними користується, а пасажир має право в майбутньому використати ці бонуси для купівлі квитків»,

— говорить Долінце. Тому активніше компанії пропонують саме перші дві опції: заміна дати або бонусні бали.

Наприклад, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) у разі скасування рейсу пропонує пасажирам обміняти невикористаний квиток на іменний промокод із додатковим бонусом у 25% вартості, який можна використати для оплати нового квитка. Також можна змінити дату подорожі за тим самим маршрутом у рамках терміну дії авіаквитка або ж надіслати претензію щодо повернення коштів за невикористаний квиток.

У пресслужбі авіакомпанії SkyUp у коментарі Громадському повідомили, що також пропонують три можливих варіанти відшкодування квитків: промокод на 120%, повернення коштів згідно з тарифом або зміна дати на цей рейс:

«У нас було відкрито рейс і його скасували через коронавірус. Пасажирам ми надсилаємо листа, в якому зазначаємо: “ваш рейс скасовано, через такі причини. Ви можете скористатися однією з трьох опцій повернення грошей за квитки”».

Як повернути гроші?

Необхідно оформити заяву на повернення коштів. Авіакомпанія може пропонувати пасажиру різні варіанти відшкодування, але, за словами Богдана Долінце, людина не зобов'язана погоджуватися.

«Компанія має 90 днів на розгляд заявки. Протягом цього часу вона може надсилати листи та пропонувати перебронювати поїздку або обміняти на бонусні бали»,

— говорить Долінце.

Якщо за цей період пасажир вирішив не змінювати поїздку, компанія має повідомити про розгляд заяви і або її задовольнити і перейти до процедури повернення коштів, або повідомити про відмову щодо їх повернення. Тоді пасажир може звернутися до Державної авіаційної служби України, яка зобов’яже компанію повернути кошти. А після — звернутися до суду. Крім того, за словами юриста з авіаційного права Андрія Гука, визнання порушення Державіаслужбою допоможе в суді.

«Але зараз ми бачимо, що компанії не поспішають відмовляти. Розкажу з власного досвіду нещодавнього повернення квитків: виліт мав бути у березні, рейс скасували. Приблизно 90 днів авіакомпанія розглядала заяву, на 89-90 день вони дали відповідь і буквально через кілька днів повернули ці кошти на рахунок»,

— розповідає Долінце.

Чому авіакомпанії не поспішають повертати кошти?

«Юридично через сім днів після звернення кошти мають повернути в повному обсязі. Але фактично компанії банально можуть не мати коштів для повернення»,

— каже юрист з авіаційного права Андрій Гук.

Тому компанії користуються максимальним терміном розглядання претензій.

«Ці всі місяці компанія не мала змоги заробляти на перевезеннях, ті гроші, які надходили від вантажних рейсів дуже невеликі. Їх спрямовували на те, щоб компанія хоча б існувала. Зараз уже є ті люди, які летять до країн ЄС з дипломатичною метою, на навчання, роботу або повертаються додому, але це однаково не той потік рейсів»,

— кажуть у пресслужбі SkyUp.

Чи можна повернути кошти за квитки, якщо виявилося, що в'їзд у країну заборонено?

Кошти можна повернути, якщо це передбачено тарифом, за яким куплено квиток. Якщо перевізник не скасував рейс через карантин, а пасажир має квиток, яким не може скористатися через те, що у нього немає відповідних документів на в’їзд, то за це несе відповідальність сам пасажир. У такому разі повернення коштів можливе лише за правилами тарифу, за яким пасажир купив квиток, а не у повному обсязі, як у разі скасування рейсу.

«От класичний випадок — той, який зараз стався в Афінах. Пасажири все-таки вилетіли, але після прильоту виявилося, що їм відмовлено у в'їзді в країну, тоді перевізник може не повертати кошти»

— пояснює Гук.

Перевізник може лише перевірити наявність документів і пропустити на борт, але остаточне рішення ухвалює країна прибуття. Якщо вона вирішила, що документи не належні, не пустила такого пасажира, то авіакомпанію можуть оштрафувати.

«Якщо це ЄС, то це від 3 до 5 тис. євро, якщо це Україна — від 8,5 до 17 тис. грн. Також перевізник зобов'язаний повернути такого пасажира своїм коштом назад, але він має право вимагати від пасажира компенсацію таких витрат і штрафів»,

— розповідає Андрій Гук.

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