"Зелений" список: Чорногорія спростила в'їзд для українців

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Інститут громадського здоров’я Чорногорії включив Україну до "зеленого" списку країн: відтепер наші туристи не матимуть проходити медичне тестування перед поїздкою, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це свідчить оновлений список країн, оприлюднений на сайті Інституту громадського здоров’я Чорногорії.

Так, Україна тепер вказана у списку держав світу на сайті установи як "країна, з якої можливо в’їхати до Чорногорії без додаткових обмежень, пов’язаних з COVID-19".

Таку інформацію офіційно підтвердило й Посольство України в Чорногорії:

"Інститут громадського здоров‘я Чорногорії включив Україну до "зеленого" списку країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо".

Водночас, за критеріями України, Чорногорія перебуває у "червоному" списку, після повернення звідти необхідно відбути карантин або здати тест на коронавірусну інфекцію.

Останнім часом епідеміологічна ситуація у Чорногорії погіршилася. В країні, яка наприкінці травня – на початку червня оголосила про завершення епідемії та назвала себе "вільною від коронавірусу", відтоді зареєстрували понад 500 нових випадків.

Напередодні, 7 липня, в Чорногорії посилили карантин – обмежили час роботи ресторанів і зачинили дитсадки. В окремих муніципалітетах запровадили жорсткіші обмеження.

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