Для в'їзду українців відкриті 23 країни: список

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Для в’їзду українців в умовах пандемії наразі відкриті 23 країни, але щоб потрапити до частини з них, необхідно отримати в’їзну візу, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 7 липня.

«Країн, які відкриті для українців, загалом 23. Вони включають ті держави, куди потрібна віза, тобто в’їхати можна, але з візою, і де діють певні карантинні обмеження, тобто в’їхати можна, але потрібно дотримуватися певних правил», - сказав Кулеба.

Він виділив найпопулярніші напрями:

Туреччина,

Сербія,

Албанія,

Північна Македонія,

Чорногорія,

Білорусь,

Велика Британія,

США,

Мексика,

Єгипет,

Туніс,

Республіка Корея.

Він додав, що решта відкритих для українців країн «не менш прекрасні», але масового потоку українських туристів туди не спостерігається.

«Це Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Єфіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови. Але прошу зосередитися на першому списку», - зазначив глава МЗС.

Водночас Кулеба порадив співвітчизникам перевіряти інформацію про можливості в’їзду до іншої країни, перш ніж купувати квиток для подорожі.

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