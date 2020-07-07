Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 липня

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В Україні станом на ранок 7 липня 2020 року — 49 607 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За добу виявлено 564 нові випадки інфікування коронавірусом.

Померли від коронавірусу в Україні 1 283 людини (+21 летальний випадок підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні – 22 193 особи (+490 за добу).

Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):

Львівська область — 6445 осіб інфіковано за весь час (+144 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 5665 (+63). Чернівецька область — 5032 (+14). Рівненська область — 4228 (+38). Закарпатська область — 3458 (+83). Київська область — 2809 (+20). Волинська область — 2788 (+36). Івано-Франківська область — 2744 (+44). Харківська область — 2416 (+45). Тернопільська область — 2108 (+7). Вінницька область — 1979 (+12). Одеська область — 1919 (+36). Житомирська область — 1469 (+1). Дніпропетровська область — 1116 (+1). Хмельницька область — 842 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Донецька область — 686 (+5). Черкаська область — 678 (+8). Кіровоградська область — 663 (+4). Запорізька область — 598 (+1). Чернігівська область — 576 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Миколаївська область — 461 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Полтавська область — 325 (+1). Сумська область — 321 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Херсонська область — 196 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 85 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 07 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми писали про кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 липня.

Станом на 9:00 ранку 7 липня у світі 11,74 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. +175 тисяч нових випадків за добу.

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