Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 липня

- 07 лип. 2020
- Перегляди: 699
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 7 липня 2020 року — 49 607 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ України у Фейсбук.
За добу виявлено 564 нові випадки інфікування коронавірусом.
Померли від коронавірусу в Україні 1 283 людини (+21 летальний випадок підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні – 22 193 особи (+490 за добу).
Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):
- Львівська область — 6445 осіб інфіковано за весь час (+144 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 5665 (+63).
- Чернівецька область — 5032 (+14).
- Рівненська область — 4228 (+38).
- Закарпатська область — 3458 (+83).
- Київська область — 2809 (+20).
- Волинська область — 2788 (+36).
- Івано-Франківська область — 2744 (+44).
- Харківська область — 2416 (+45).
- Тернопільська область — 2108 (+7).
- Вінницька область — 1979 (+12).
- Одеська область — 1919 (+36).
- Житомирська область — 1469 (+1).
- Дніпропетровська область — 1116 (+1).
- Хмельницька область — 842 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Донецька область — 686 (+5).
- Черкаська область — 678 (+8).
- Кіровоградська область — 663 (+4).
- Запорізька область — 598 (+1).
- Чернігівська область — 576 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Миколаївська область — 461 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Полтавська область — 325 (+1).
- Сумська область — 321 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Херсонська область — 196 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 85 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 07 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми писали про кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 липня.
Станом на 9:00 ранку 7 липня у світі 11,74 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. +175 тисяч нових випадків за добу.
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України