Відставка голови НБУ: реакція Заходу, української влади та інвесторів

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Президент Володимир Зеленський і деякі народні депутати, а також країни Заходу відреагували на заяву про відставку голови НБУ Якова Смолія. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Як стало відомо NNS , ввечері 1 липня голова НБУ Яків Смолій заявив, що йде у відставку на знак протесту проти політичного тиску на банк.

«Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні»,

- заявив Яків Смолій.

Правління НБУ також зробило заяву, що поділяє перестороги голови щодо систематичного політичного тиску".

Реакція Зеленського

За кілька годин на намір піти у відставку відреагував президент Володимир Зеленський.

«Нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України. Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності»

- спробували заспокоїти громадськість та західних партнерів у заяві Офісу президента.

Заяву навіть продублювали англійською мовою, що викликало подив у підписників сторінки ОП у Фейсбуці.

У Зеленського заявили, що НБУ разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик.

«Дискусії щодо діяльності Національного банку України повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України»,

- додали в ОП.

Конституція визначає, що подання на звільнення голови НБУ до Верховної Ради має подати президент України. Остаточне рішення саме за депутатами. У своїй заяві ОП чітко не вказав, чи прийме президент відставку Якова Смолія.

Позиція Заходу

Натомість посли країн Великої сімки дуже швидко зробили заяву, в якій заговорили про загрози для України.

Національний банк давно називали одним із осередків стабільної політики в Україні на фоні постійних змін уряду та міністрів, які відповідають за фінансовий та економічний блок.

Саме тому стабільність НБУ стала важливою умовою отримання Україною кредиту МВФ.

«Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор»,

- йдеться у заяві країн Великої сімки.

Там застерегли, що «підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку».

Реакція депутатів

Останніми тижнями представники партії Володимира Зеленського «Слуга народу» парламенті все частіше говорять про необхідність зміни керівництва НБУ. Також лунають заклики почати масштабну емісію та друк грошей.

Представники так званої «групи Коломойського» у «Слузі народу», які послідовно виступають проти співпраці з МВФ, вже висловили задоволення можливій відставці Якова Смолія.

«Сталося! І це лише початок»,

- написав Олександр Дубінський у своєму Telegram. На його сайті з'явилася новина, нібито це саме він «добився відставки Смолія».

Ігор Коломойський постійно наголошує не необхідності припинення співпраці з МВФ і виступає за оголошення в країні дефолту.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів та банківської Ярослав Железняк з фракції «Голос» вже заявив, що на голову НБУ дійсно чинився тиск й спрогнозував можливе погіршення стосунків з МВФ.

Окрім того, як вказує прес-служба партії «Голос», пан Желєзняк припускає призначення новим головою НБУ у разі відставки Якова Смолія Кирила Шевченка. Той зараз є головою правління «Укргазбанку».

Перші реакції інвесторів

Тим часом, через відставку Україна вже має втрати інвестицій. Про це NNS повідомляє з посиланням на Економічну правду.

Так, Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд. доларів з можливістю викупу на 750 млн доларів єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках. Про це повідомили в Міністерстві фінансів у четвер, 2 липня.

Мінфін поки не коментує інші подробиці, відповідна інформація буде оприлюднена пізніше після узгодження з юристами. Повідомляється, що угода була розпочата тільки вчора - 1 липня. А сьогодні її скасували. Також повідомляється, що таке сталося вперше в історії України.

Крім того, після заяви голови Нацбанку Якова Смолія про відставку і політичний тиск, інвесткомпанія Dragon Capital прийняла рішення про призупинення нових інвестицій. Про це заявив гендиректор Томаш Фіала, повідомляє NNS з посиланням на Медіавектор. За його словами, в останні п'ять місяців українська влада робить дії, які суперечать радам внутрішніх і міжнародних інвесторів. Відставка Смолія стала «останньою краплею».

«Можна тільки здогадуватися які мотиви, повна некомпетентність або мотивовану Росією саботаж»,

— сказав Фіала. Він прогнозує падіння гривні та ціни на українські активи.

«Найгірше, що це було зроблено під політичним тиском з самого верху. Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, IMF, WB. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації»,

— додав він.

На даний момент вже відомо, що Володимир Зеленський подав до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія. Це означає, що президент рішення прийняв. Тепер справа за депутатами.

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