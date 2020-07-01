Блокування популярних в Україні платіжних карт знято – кошти доступні

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Як повідомлялось раніше, у користувачів платіжної системи Payoneer виникли проблеми – карти були заблоковані. Наразі ситуація вже нормалізувалася. Кошти на картках Payoneer тепер доступні, більше того, компанія не стягує комісію за зняття коштів через банкомат. Про це NNS повідомили у прес-службі компанії.

Як стало відомо NNS , Міжнародна платіжна платформа Payoneer відновила нормальну роботу. Блокування карток Payoneer Prepaid Mastercard, які виробила компанія Wirecard UK, було знято.

Управління фінансового нагляду у Великобританії (FCA) завершило аудит і розблокувало картки Payoneer. Компанія Mastercard вже усунула всі технічні проблеми, і передплачені картки Mastercard Payoneer знову активні.

«Ми також перебуваємо у процесі надання вам можливості знову виводити свої кошти на ваш місцевий банківський рахунок і використовувати свій баланс для здійснення платежів. Ці послуги будуть відновлені у понеділок, 6 липня. До цього часу комісія за зняття готівки в банкоматі не стягуватиметься. У цей момент ваші нові вхідні платежі будуть як і раніше надходити на баланс акаунта Payoneer, а не на вашу картку. Ці кошти можуть бути відразу виведені на ваш банківський рахунок»,

– пояснила COO Payoneer Керен Леві в своєму відео-зверненні.

Крім того, на офіційному сайті компанії відповіли на актуальні запитання щодо ситуації з Wirecard:

Чи можу я отримати доступ до коштів на моїй картці?

Так, ви можете зняти кошти зі своєї картки в банкоматі або витратити їх онлайн в магазині. У понеділок, 6 липня, ви зможете вивести кошти на свій рахунок у місцевому банку та використовувати послуги «Зробити платіж» і «Управління валютами». До цього моменту ми не будемо стягувати фіксовану комісію за зняття коштів через банкомат.

Чи можу я отримувати нові кошти на свою картку?

Всі майбутні платежі як і раніше продовжать надходити на ваш рахунок в акаунті Payoneer, а не на вашу карту. Незважаючи на те, що FCA оголосило, що картки безпечні у використанні, ми незабаром запропонуємо нового емітента карток, щоб забезпечити довгострокову безпеку ваших доходів.

Чи зможу я запросити нову картку?

Ми зв'яжемося з вами, як тільки у нас з'явиться новий картковий емітент. Ми приносимо свої вибачення за будь-які труднощі, пов'язані з цими подіями. Ми цінуємо наших клієнтів і робимо все можливе, щоб забезпечити додаткові безпечні способи доступу до ваших коштів.

Чому FCA спочатку заморозив діяльність по картах?

Компанія Wirecard AG в Німеччині оголосила про свою неспроможність. Ваша передплачена карта Mastercard Payoneer випущена її дочірньою компанією Wirecard Card Solutions Limited (WCSL) у Великобританії. FCA, який контролює WCSL, вирішив обмежити діяльність WCSL для захисту грошей клієнтів. В результаті відбулося тимчасове заморожування всіх діючих карткових операцій. Ця заборона була скасована 30 червня, після того, як був завершений аудит.

Як Payoneer впорався з цією ситуацією?

Ми працювали цілодобово, щоб домогтися від FCA зняття блокування рахунків. Паралельно ми забезпечили отримання нашими клієнтами нових платежів на віртуальний баланс Payoneer, з можливістю виводити ці кошти на свій рахунок в місцевому банку. Крім того, ми планували, незалежно від підсумків аудиту FCA, заповнити цю прогалину, щоб наші клієнти повернули 100% своїх коштів. Наші клієнти завжди будуть нашим головним пріоритетом, і ми прагнемо до прозорості наших комунікацій.

Нагадаємо, раніше, 25 червня 2020 року, дочірня фінтех-компанія Wirecard – Wirecard AG в Німеччині – виявилася причетна до великого шахрайства і оголосила про свою неспроможність. Ряд компаній і платіжних рішень, які співпрацюють з Wirecard зіштовхнулися з різними труднощами. Тимчасово виявилися замороженими кошти на картках міжнародної платформи Payoneer. При цьому картки Payoneer випускає Wirecard UK у Великобританії. Проте, ця ситуація вплинула на всіх.

Про Payoneer:

Місія компанії Payoneer - допомогти бізнесам вийти за межі їх кордонів, можливостей і очікувань. У сучасному цифровому світі Payoneer надає бізнесам доступ до нових економічних можливостей – здійснювати грошові перекази з будь-якої точки світу так само легко, як і локально.

Платіжна платформа Payoneer оптимізує глобальну торгівлю для мільйонів малих підприємств, торгових майданчиків і бізнесів в більш ніж 200 країнах світу. Payoneer надає набір послуг, який включає міжнародні платежі, оборотний капітал, податкові рішення, торгові сервіси та управління ризиками, використовуючи надійні технології, нормативно-правову базу, операційну та банківську інфраструктури. Payoneer робить глобальну комерцію простою та безпечною, забезпечуючи швидке зростання як клієнтам на ринках, що розвиваються, так і лідерам цифрової індустрії, таким як Airbnb, Amazon, Google і Upwork. Заснована в 2005 році, сьогодні Payoneer – це прибуткова компанія з командою по всьому світу.