В Україні скасують деякі види пенсій

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У Пенсійному Фонді наразі бракує коштів, аби забезпечити усіх українців гідними виплатами. Саме тому український уряд вирішив впровадити нову пенсійну реформу, яка вступить у дію з 2021 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на finance.ua.

Як стало відомо NNS, наразі в ПФУ повідомили, що першими відчують зміни отримувачі пільгових пенсій, які мають право виходити на пенсію достроково. Їх кількість невдовзі значно зменшиться.

Також в Україні збираються ввести підвищений тариф єдиного соціального внеску за осіб, зайнятих на роботах за списками пільгових категорій професій. Крім того, припиниться призначення пенсій за вислугу років. Такі виплати залишаться у вузького кола осіб. Їх покривають виключно за рахунок держбюджету, а так як коштів наразі бракує і українців хочуть перевести на накопичувальну пенсійну систему, то на державу розраховувати особливо не можна.

Щоб зменшити витрати на пенсіонерів, в Україні щороку зростає пенсійний вік (для жінок) та стаж. З 2021 року, щоб вийти на пенсію, потрібно буде накопичити мінімум 28 трудових років. З кожним роком ця цифра збільшуватиметься, поки в 2028 році не досягне 35 років.

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