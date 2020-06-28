В Україні з вересня планують підвищити мінімальну зарплату: уряд визначив графік

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Президент Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів підвищити рівень мінімальної заробітної плати в Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає NNS.

«Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко – взяти й підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади», – зазначив глава держави, даючи завдання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко опрацювали це питання, зробивши відповідні розрахунки.

«Очільник уряду доповів про попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату», — йдеться в повідомленні на сайті ОП.

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Так, з 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тис. грн, з 1 січня наступного року – до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го – до 6,5 тис. грн.

«Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців – головний показник нашої ефективності», – наголосив президент.

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